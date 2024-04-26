Общество

Стартовал пятый сезон конкурса «Большая перемена» для студентов колледжей

Стартовал пятый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов организаций среднего профессионального образования. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, регистрация будет открыта до 20 мая.

Конкурс «Большая перемена» — флагманский проект Движения Первых. Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

«Большая перемена» проходит с 2020 года, к конкурсу присоединилось уже более 5 млн участников: ученики 5–10 классов, студенты колледжей и техникумов, педагоги-наставники и старшеклассники из зарубежных стран.

В конкурсе предусмотрено 12 направлений («вызовов») — от науки и технологий до искусства и творчества. В юбилейном сезоне «Большой перемены», проходящем в Год семьи, все испытания посвящены сохранению семейных ценностей и традиций.

Первые этапы «Большой перемены» — дистанционные. Участники смогут пройти тестирование на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. В дистанционном формате также пройдет решение кейсовых заданий, которые специально для конкурса разработали партнеры — ведущие российские компании и вузы.

Полуфиналы для студентов СПО состоятся в августе—сентябре в регионах России, а финал — по традиции в Нижнем Новгороде в ноябре.

Победители конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей получат по 1 млн рублей на образование, саморазвитие или запуск стартапа. Призёры — по 200 тысяч рублей.

Приз для победителей среди студентов младших курсов составит также 200 тысяч рублей, а для призеров среди студентов младших курсов — 100 тысяч рублей.

Впервые в истории конкурса пройдет командный финал для образовательных организаций, подготовивших лучших участников. На финале в Красноярске 200 команд представят свои проекты по развитию образовательной среды. По итогам всех очных финалов будут определены топ-50 школ, колледжей и учреждений допобразования, которые получат по 2 миллиона рублей.

Педагоги-наставники победителей и призеров конкурса получат до 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».

Организаторы конкурса: Движение Первых, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и АНО «Большая Перемена». Генеральные партнеры проекта — ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Росатом», Сбербанк, VK, Госкорпорация «Роскосмос».