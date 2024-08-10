Общество

Эксперт рассказала, как погоня за хайпом может разрушить репутацию

Хайп будет иметь быстрый эффект для продвижения, так как вызовет повышенное внимание со стороны публики, однако хайп может разрушить репутацию. Эксперт по продвижению личных и коммерческих брендов Катерина Коновалова рассказала, почему для бренда важно постепенное планомерное развитие.

По словам Катерины Коноваловой, хайп подобен фейерверку – яркому, эффектному, но кратковременному. Он привлекает внимание, дарит всплеск эмоций, но быстро угасает, оставляя после себя лишь пепел. Так же и с репутацией: хайп, построенный на скандале, может моментально сделать человека известным, но эта известность будет токсичной, построенной на негативе. Люди запомнят человека не за его продукт, не за идею, а за скандал.

Бренды, использующие такой подход, впадают в порочный круг: они постоянно нуждаются в новых скандалах для поддержания интереса публики. Но каждый такой скандал лишь усугубляет проблему, делая репутацию еще более токсичной. Кроме того, скандалом можно увлечь аудиторию, которая любит треш. Впоследствии такая публика «поклонников» будет ждать именно такого контента, и если они его не получат, то этого закончится разочарованием и отпиской. Такая аудитория не приходит за продуктом или услугой, она приходит исключительно за зрелищами, подчёркивает эксперт

Вместо того, чтобы пытаться создать хайп, важно сосредоточиться на постепенном, планомерном развитии бренда, советует Катерина Коновалова. «Стройте репутацию на качестве ваших продуктов или услуг, на вашем творчестве, на ваших ценностях. Создайте лояльную аудиторию, которая будет интересоваться вашим брендом не из-за скандалов, а из-за того, что вы предлагаете что-то полезное, интересное и ценное. Помните, что репутация – это не то, что можно купить или продать. Ее нельзя создать за один день. Репутация строится годами, и ее можно очень легко разрушить благодаря вот таким неаккуратным действиям черного пиара. Будьте осторожны с хайпом и не давайте ему пошатнуть вашу репутацию», – подчеркнула она.

Чтобы построить положительную, прочную и надежную репутацию, эксперт советует делать упор на высокое качество продукта, создавать полезный контент, который будет интересен и полезен аудитории, а также быть активным в социальных сетях, пишет RuNews24.ru. Катерина Коновалова рекомендует быть открытыми, честными и прозрачными в общении с аудиторией. Такой подход подкупает публику на психологическом уровне, пояснила эксперт.

«Помните, что хайп может быть короткой вспышкой, в то время как репутация – долгосрочная инвестиция. Вкладывайте в нее время и усилия, и она принесет вам успех на много лет вперед», – резюмировала Катерина Коновалова.