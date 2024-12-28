Общество

Новогодний праздник организовали в деревне Соколицы силами жителей и местного ТОС

Новогоднюю елку украшали все жители поселения своими силами. Почти все игрушки на ней сделаны вручную. Также в организации участвовали шесть ТОСов: улиц Освободителей, Ратной, Фигнера, Шереметьева-Балтийская и Руднева.

С приветственным словом выступил и вручил документы об окончательной регистрации ТОС улицы Руднева депутат городской Думы Алексей Форш.



«Хочу поздравить вас и поблагодарить, что пригласили на такое замечательное мероприятие. А еще хочу поблагодарить вас за вашу активную жизненную позицию. Это, наверное, самое редкое явление, где на одном округе шесть ТОСов. Это, конечно, очень хороший тактический ход. Что хочу пожелать? Пожелать, чтобы все что вы сейчас сказали, исполнилось и приумножилось в будущем. Чтобы здесь вырос хороший детский городок. Чтобы в предыдущий год забрал все плохое, а все хорошее пусть останется и приумножится в следующем году», - сказал Алексей Форш.

На данной территории силами ТОСов планируется построить детско-спортивный комплекс для жителей поселения Соколицы.