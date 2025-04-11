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«История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН

14.04.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей в честь своего 25-летия проводит конкурс слоганов. Свои предложения читатели размещают в комментариях под постом в группе Псковской Ленты Новостей в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, конкурс слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей - это уникальная возможность для всех жителей региона проявить креативность и поучаствовать в создании нового слогана для нашего информационного портала, который впоследствии мы разместим на мерче ПЛН. Принять участие в конкурсе слоганов можно до конца мая. 

Вот несколько примеров полета фантазии наших читателей:

  • Псковские, Лучшие, Независимые;
  • Производим Лучшие Новости;
  • Псковичи, Ловите Новенькое;
  • ПЛН - у вас дома в любую погоду;
  • Правда Лучше Неизвестности;
  • ПЛН - Ваша информация, наша движуха;
  • ПЛН - это история нашей жизни, каждый день.

Находится место даже стихотворениям:

ПЛН - четверть века отмечает,
Тебе сегодня двадцать пять!
Уже есть опыт за плечами
И есть еще, о чем мечтать!

Также в честь своего 25-летия Псковская Лента Новостей проводит фотоконкурс «Я читаю ПЛН». Любой желающий может принять участие. Для этого необходимо сделать несколько простых действий:

Награждение победителей состоится в рамках празднования 25-летия электронного периодического издания «Псковская Лента Новостей». Авторы лучших слоганов и фотографий получат мерч ПЛН и другие ценные призы.

Напомним, в честь 25-летия редакция ПЛН в 2025 году проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Источник: Псковская Лента Новостей
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