«Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН

Псковская Лента Новостей в честь своего 25-летия проводит конкурс слоганов. Свои предложения читатели размещают в комментариях под постом в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, конкурс слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей - это уникальная возможность для всех жителей региона проявить креативность и поучаствовать в создании нового слогана для нашего информационного портала, который впоследствии мы разместим на мерче ПЛН. Принять участие в конкурсе слоганов можно до конца мая.
Примеры слоганов, поступающих на конкурс:
Напомним, также в честь своего 25-летия Псковская Лента Новостей проводит фотоконкурс «Я читаю ПЛН». Любой желающий может принять участие. Для этого необходимо сделать несколько простых действий:
Награждение победителей состоится в рамках празднования 25-летия электронного периодического издания «Псковская Лента Новостей». Авторы лучших слоганов и фотографий получат мерч ПЛН и другие ценные призы.
В честь 25-летия редакция ПЛН в 2025 году проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.