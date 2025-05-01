Общество

«Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН

Псковская Лента Новостей в честь своего 25-летия проводит конкурс слоганов. Свои предложения читатели размещают в комментариях под постом в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, конкурс слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей - это уникальная возможность для всех жителей региона проявить креативность и поучаствовать в создании нового слогана для нашего информационного портала, который впоследствии мы разместим на мерче ПЛН. Принять участие в конкурсе слоганов можно до конца мая.

Примеры слоганов, поступающих на конкурс:

Псковичи Любят Новости;

Всегда на новость впереди;

Жизнь города в вашем кармане;

ПЛН-мы работаем для вас;

ПЛН. Освещаем новости первыми.

Напомним, также в честь своего 25-летия Псковская Лента Новостей проводит фотоконкурс «Я читаю ПЛН». Любой желающий может принять участие. Для этого необходимо сделать несколько простых действий:

креативно сфотографировать, как вы читаете ПЛН;

загрузить фото в альбом в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте».

Награждение победителей состоится в рамках празднования 25-летия электронного периодического издания «Псковская Лента Новостей». Авторы лучших слоганов и фотографий получат мерч ПЛН и другие ценные призы.

В честь 25-летия редакция ПЛН в 2025 году проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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