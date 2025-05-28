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Общество

Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

30.05.2025 16:41|ПсковКомментариев: 0

Детский праздник «Все лучшее — детям!» пройдет 31 мая в парке Строителей в Пскове в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей. В преддверии Дня защиты детей ПЛН вместе с партнерами подготовила для юных гостей насыщенную развлекательную программу с конкурсами, играми, угощениями, призами и подарками.

Торжественное открытие назначено на 12:00.

На главной сцене гостей встретят танцевальным номером от Псковской музыкальной школы в 12:15. Далее на празднике будет представлена концертная программа, которая будет включать в себя танцевальные и вокальные номера. 

На празднике будут работать аниматоры «Смайлик-Show». 

В 12:20 начнется представление дрессированных собак от команды «Счастливые пёсы». Второй выход хвостатых талантов назначен на 12:40, третий запланирован на 13:00.

Розыгрыш сертификатов на получение услуг от ведущих специалистов группы компаний «Здоровый ребенок» начнется в 12:50. 

Разнообразием порадует специальная площадка «КофеШколы», где под руководством опытных педагогов ребят ждет серия творческих мастер-классов. Они смогут создать собственные художественные шедевры, нарисовать иллюстрации любимой игры Roblox и даже оживить свои рисунки с помощью технологий дополненной реальности. Готовую работу каждый участник сможет оставить себе или быстро оцифровать. 

Помимо этого, взрослых гостей угостят бесплатным кофе от «КофеШколы».

Любители активного отдыха найдут удовольствие в квесте «Золото Сенсея», организованном командой «Фабрики предпринимательства». Этот увлекательный приключенческий проект даст возможность проявить смекалку и командный дух, соревнуясь в поиске спрятанного сокровища. Наиболее активные участники конкурса получат заслуженные призы.

Праздник дополнится площадкой виртуальной реальности от клуба Portal VR, где можно совершить невероятные путешествия, открывая новые горизонты познания.

Тем, кому близки национальные традиции и культура, понравится уникальный проект «Скобариада — спорт для всех», организованный молодежным движением «Союз студенческих отрядов». Участники попробуют силы в традиционных русских играх, изучат историю и обычаи родного края, погружаясь в атмосферу народного веселья.

В праздничную программу включена и интерактивная площадка от клиники «Псковдент». Помимо конкурсов, воздушных шаров и подарков, её особенностью станут образовательные лекции и практические занятия по гигиене полости рта. Врачи покажут детям технику ухода за зубами, расскажут о важности выбора подходящей зубной щётки и регулярности посещения стоматолога.

Компания «Ростелеком» предложит гостям ряд интересных предложений и акций. Важным элементом станет интерактивный павильон, где будет представлена игра «Безопасный интернет», которая предназначена специально для маленьких пользователей Сети в возрасте от шести лет. После игрового сеанса гости смогут получить эту игру в порядок. 

На площадке будет установленная камера видеонаблюдения с технологией распознавания лиц. Прямая видеотрансляция позволит наблюдать праздничные моменты в режиме реального времени. Каждый желающий сможет присоединиться к трансляции, используя специальный QR-код, размещённый на стенде. Более того, обладателю 25-й улыбки, зафиксированной камерой, достанется особый приз от «Ростелекома».

Отметим, что редакция Псковской Ленты Новостей запустит конкурс среди гостей праздника. Автор лучшего снимка, сделанного на мероприятии, получит смарт-часы. Итоги конкурса будут подведены спустя неделю после события, и обладатель фотографии, собравшей максимальное число лайков, получит главный приз.  

В заключительной части праздника, в 14:45, дети получат сладкий подарок от спонсора - «Прасковьи Молочковой». Вкусные и полезные лакомства достанутся каждому юному гостю.

Завершится мероприятие общим флешмобом.

Праздник состоится 31 мая в парке Строителей с 12.00 до 15.00.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем». 

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Источник: Псковская Лента Новостей
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