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Общество

Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН

09.06.2025 13:53|ПсковКомментариев: 0

В честь 25-летия Псковской Ленты Новостей мы запускаем конкурс на самый оригинальный и необычный выложенный логотип ПЛН. 

Участникам предлагается выложить логотип ПЛН из любых материалов и сфотографировать результат. Свои работы нужно опубликовать в альбоме ПЛН в социальной сети «ВКонтакте»

Итоги конкурса будут подведены в середине июля, лучших определим по количеству лайков под фото. Победителя и призеров ждут приятные бонусы и подарки от ПЛН и партнеров. Отдельно наградим обладателя приза симпатий редакции ПЛН. 

Присоединяйтесь к конкурсу и проявите свою фантазию и талант дизайнера! 

Ранее завершились фотоконкурс и конкурс слоганов к 25-летию ПЛН. Также продолжается конкурс «Народный репортер»

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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