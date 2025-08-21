Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Театральный ужин
День картофельного поля
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
Псков летние террасы
вкусно и полезно плавленый сыр
выгодные условия кредитования бизнеса
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
о работе профсоюзных здравниц
нацпроект «Молодёжь и дети»
Задержание ректора ПсковГУ
Чем трактор лучше ламборджини
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Общество 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 27.08.2025 12:570 Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН — писатель Андрей Канавщиков 27.08.2025 12:150 До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 28 августа 27.08.2025 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Чему учит «Экопрактика»? 27.08.2025 12:060 Псковский технический лицей занял 320 место в рейтинге школ РФ по поступлению в ведущие вузы 27.08.2025 11:580 Подрядчик не успевает закончить ремонт Палкинской и Вернявинской школ к 1 сентября
 
 
 
Самое популярное 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 24.08.2025 09:208 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 22.08.2025 15:353 Интерактив: Чуть ноги не переехал 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 21.08.2025 21:400 Паук-оса замечен в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН — писатель Андрей Канавщиков

27.08.2025 12:57|ПсковКомментариев: 0

С теплотой Псковскую Ленту Новостей вспоминает писатель из Великих Лук Андрей Канавщиков.

Фото: сайт правительства Псковской области

«С большим удовольствием я поздравляю весь дружный коллектив Псковской Ленты Новостей с их юбилеем. Юбилей достаточно большой, но кажется, что это время пролетело незаметно. Всегда были в работе, в напряжённом отклике на каждое событие. Я с большим удовольствием сотрудничал и сотрудничаю с ПЛН, с теплотой вспоминаю людей, с которыми мне приходилось общаться и общаюсь сейчас. И всё это неизменно с уважением и теплотой, потому что всегда это было профессионально, достойно, на высоком уровне», - сказал Андрей Канавщиков.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 52 человека
Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН — писатель Андрей Канавщиков День в истории ПЛН. 26 августа Владимир Компаниец: ПЛН — один из тех источников, которым я доверяю День в истории ПЛН. 25 августа ПЛН-25. Вызовы для лидера Дмитрий Быстров: ПЛН — востребованный ресурс с профессиональной командой День в истории ПЛН. 21 августа День в истории ПЛН. 22 августа Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова День в истории ПЛН. 20 августа День в истории ПЛН. 19 августа День в истории ПЛН. 18 августа Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 5 День в истории ПЛН. 14 августа Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение Владимир Кузь: ПЛН – основной источник информации о жизни Псковской области Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов День в истории ПЛН. 12 августа День в истории ПЛН. 11 августа Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было Аэростат запустили в небо на празднике Псковской Ленты Новостей  Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН  На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей Фотофакт: Аэростат подготавливают на празднике 25-летия ПЛН Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4 Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация Праздник к 25-летию ПЛН станет темой брифинга в пресс-центре  Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей Борис Елкин о запуске аэростата: ПЛН вносит большой вклад в развитие города ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 Логотип ПЛН выложили из клубники Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН ПЛН-25. Три кита успеха Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН» Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове «Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!» Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН «Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая ПЛН-25. Вверх! Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая Кто придумал ПЛН? Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM» Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса» Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН» Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН… Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям «Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова
27.08.2025, 13:210 Легковой автомобиль столкнулся с грузовым на объездной дороге в Псковском районе 27.08.2025, 13:140 40-летнего великолучанина наказали за приобретение наркотиков 27.08.2025, 13:110 Реконструкцию обряда смотрин и крещения младенца покажут на печорском фестивале сето 27.08.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция дебатов представителей партий-участников избирательной кампании на «ПЛН FM»
27.08.2025, 12:570 Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН — писатель Андрей Канавщиков 27.08.2025, 12:540 115-метровый флаг РФ заказали для псковского фестиваля «Михайловский бастион» 27.08.2025, 12:490 В России с 1 сентября заработает механизм периода охлаждения по потребкредитам 27.08.2025, 12:390 Рейд по правилам перевозки детей провели сотрудники псковской ГАИ
27.08.2025, 12:290 Псковская библиотека приглашает на открытие выставки «Великий город на Великой реке» 27.08.2025, 12:220 Во Владимире задержали мэра Дмитрия Наумова 27.08.2025, 12:150 До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 28 августа 27.08.2025, 12:130 Караваем из муки нового урожая угостят гостей программы «Три Спаса» в Пушкинском заповеднике
27.08.2025, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Чему учит «Экопрактика»? 27.08.2025, 12:060 Псковский технический лицей занял 320 место в рейтинге школ РФ по поступлению в ведущие вузы 27.08.2025, 12:000 Первенство Псковской области по академической гребле пройдет в первую субботу сентября 27.08.2025, 11:590 Славянка-северянка с бананом и манго
27.08.2025, 11:580 Подрядчик не успевает закончить ремонт Палкинской и Вернявинской школ к 1 сентября 27.08.2025, 11:500 Более 1200 литров питьевой воды направили в качестве помощи ДНР из Пскова 27.08.2025, 11:460 Т1 Интеграция и Positive Technologies обеспечат комплексную защиту промышленных предприятий от киберугроз 27.08.2025, 11:440 11 юных псковичей побывали на Международном детском культурном форуме
27.08.2025, 11:290 Дело о совершенном более 30 лет назад тройном убийстве в Пскове могут рассмотреть без подсудимого 27.08.2025, 11:230 Девушке в Пскове вынесли приговор за поджог автомобиля МВД 27.08.2025, 11:150 В Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства за изнасилование 27.08.2025, 11:010 Представители реготделений партий-участников избирательной кампании примут участие в дебатах на «ПЛН FM»
27.08.2025, 10:520 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 27.08.2025, 10:390 В России проиндексируют размер социальных пенсий 27.08.2025, 10:280 Бесхозное строение горело в Вокзальном переулке в Гдове 27.08.2025, 10:140 65% псковичей поддерживают идею полного запрета вейпов - опрос
27.08.2025, 10:000 Опубликовано видео разоблачения псковичей, осужденных за уклонение от уплаты таможенных платежей на 13,2 млн рублей 27.08.2025, 09:480 «Экосреда»: Чему учит «Экопрактика»? 27.08.2025, 09:390 Человек погиб при пожаре в опочецкой деревне Большие Рогатки 27.08.2025, 09:350 СОЦПРОФ призвали к взвешенному решению в вопросе «самозапрета» в интернете
27.08.2025, 09:000 В Госдуму внесут проект о выходном 1 сентября для родителей школьников 27.08.2025, 08:500 ДТП затрудняет движение на Леона Поземского в Пскове 27.08.2025, 08:400 Беговую тренировку к Международному дню бокса проведут в Пскове 27.08.2025, 08:200 Выпускников медвузов будут курировать наставники
27.08.2025, 08:000 В России предлагают отказаться от индексации маткапитала на первенца 27.08.2025, 07:300 Международный день бокса празднуют 27 августа 27.08.2025, 07:000 День российского кино отмечают 27 августа 26.08.2025, 22:000 Причины раздражения от счастливых людей назвал психолог
26.08.2025, 21:400 Верховный суд разъяснил, когда за езду на электросамокате могут лишить прав 26.08.2025, 21:150 В Пушкинских Горах представили новых руководителей маслосырзавода и Комбината коммунальных услуг 26.08.2025, 20:500 Семь молодых педагогов пришли работать в школы Псковского района 26.08.2025, 20:300 Псковичей приглашают на просмотр фильма «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова
26.08.2025, 20:100 Обучающий семинар для новых профлидеров здравоохранения прошел в Пскове 26.08.2025, 19:500 Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации причала на великолукской базе отдыха 26.08.2025, 19:480 100 молодых людей посетили псковский августовский слёт «Академия лидерства» 26.08.2025, 19:420 «Мисс Вселенная — 2002» прокатилась на судне «Иния» в Пскове 
26.08.2025, 19:330 В следственном изоляторе города Великие Луки сыграли две свадьбы  26.08.2025, 19:300 В конкурсе «Молодой профсоюзный лидер 2025» в Псковской области задействуют наставников 26.08.2025, 19:290 Причиной тройного ДТП в Пскове на съезде с моста Невского стал объезд неровности 26.08.2025, 19:120 Четырех псковичей осудили за уклонение от уплаты таможенных платежей на 13,2 млн рублей
26.08.2025, 19:100 В последний день лета в Пскове собираются на прогулку «Аллеями старого города» 26.08.2025, 19:070 Скончался руководивший Новгородской областью почти 16 лет Михаил Прусак 26.08.2025, 18:500 Хелью Маяк о фестивале народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» 26.08.2025, 18:330 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 августа
26.08.2025, 18:140 Названы муниципалитеты Псковской области с низкими темпами подготовки к отопительному сезону 26.08.2025, 18:000 Атмосферу Франции создадут на театральном ужине в псковском ресторане «Гельдт» 26.08.2025, 17:530 В России снизились цены на красную икру 26.08.2025, 17:400 Пять пищеблоков отремонтировали в образовательных учреждениях Псковского района
26.08.2025, 17:300 Половина респондентов Северо-Запада готовы иметь совместные счета - опрос 26.08.2025, 17:200 Псковичей приглашают на онлайн-презентацию конкурса игрового кино 26.08.2025, 17:100 «Кузница»: Система образования Псковской области к 1 сентября готова? ВИДЕО 26.08.2025, 17:000 «Верное направление» предлагает помощь тяжелобольным людям в Псковской области
26.08.2025, 16:450 В Псковской области пройдёт «горячая линия» на тему взыскания алиментов 26.08.2025, 16:380 Двое псковичей выиграли гранты от Росмолодежи на общую сумму более 590 тысяч рублей 26.08.2025, 16:350 День в истории ПЛН. 26 августа 26.08.2025, 16:290 Минпросвещения установило время на выполнение школьниками домашнего задания
26.08.2025, 16:250 Мы планово вступаем в новый учебный год — министр образования Псковской области 26.08.2025, 16:230 Вторая смена сохранится в 16 образовательных учреждениях Пскова и Великих Лук 26.08.2025, 16:150 «Беседка»: Есть ли у Псковской области шанс на технологическое лидерство? ВИДЕО 26.08.2025, 16:040 Жительнице Опочки назначили обязательные работы за неуплату алиментов
26.08.2025, 15:570 Готовится к выпуску медаль в честь псковичей, погибших при защите Отечества 26.08.2025, 15:470 Степень готовности новой школы в Гдове близится к 95% 26.08.2025, 15:440 Фестиваль детских музейных программ пройдет в первую школьную неделю в Пскове 26.08.2025, 15:410 Бюджетные места в медицинских вузах предложили сделать целевыми
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru