Общество

Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН — писатель Андрей Канавщиков

С теплотой Псковскую Ленту Новостей вспоминает писатель из Великих Лук Андрей Канавщиков.

Фото: сайт правительства Псковской области

«С большим удовольствием я поздравляю весь дружный коллектив Псковской Ленты Новостей с их юбилеем. Юбилей достаточно большой, но кажется, что это время пролетело незаметно. Всегда были в работе, в напряжённом отклике на каждое событие. Я с большим удовольствием сотрудничал и сотрудничаю с ПЛН, с теплотой вспоминаю людей, с которыми мне приходилось общаться и общаюсь сейчас. И всё это неизменно с уважением и теплотой, потому что всегда это было профессионально, достойно, на высоком уровне», - сказал Андрей Канавщиков.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.