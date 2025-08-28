Общество

Борис Елкин: ПЛН уже четверть века честно и объективно освещает жизнь региона

На протяжении 25 лет Псковская Лента Новостей честно, объективно и оперативно освещает жизнь Псковской области. Таким мнением поделился глава города Пскова Борис Елкин.

«Вот уже 25 лет Псковская Лента Новостей освещает жизнь нашего региона честно, объективно и оперативно. Вы стали надежным проводником, который день за днем вот уже четверть века рассказывает нам о самом важном — политических решениях, культурных событиях, спортивных победах и, конечно, о жизни простых людей. Вы даёте жителям области ту самую полную картину жизни, которая помогает чувствовать пульс родного края. От всей души благодарю вас за честный и ответственный труд. Желаю, чтобы ваша работа всегда была интересной и востребованной. А сайт никогда не знал простоев. Крепкого здоровья, оптимизма и процветания всей вашей дружной команде. Дальше больше, новых рекордов и ярких материалов», – сказал Борис Елкин.

Напомним, сегодня, 29 августа, в зале событий и торжеств «18ll88» в «Квартале Мейера» в Пскове состоится торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. Празднование пройдет в форме медиабрифинга. Приглашены руководители органов государственной власти и местного самоуправления, лидеры политических партий, депутаты, представители регионального бизнеса, общественных организаций, деятели культуры и спорта. Музыкальным сопровождением вечера станет джазовый квинтет Софьи Шустровой из Санкт-Петербурга.

