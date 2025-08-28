Общество

Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается

Сотрудники Псковской Ленты Новостей благодарны читателям как за добрые слова, так и за критические замечания. Об этом в ходе торжественного вечера, посвященного 25-летию ПЛН, заявил главный редактор первого регионального интернет-СМИ Александр Савенко.

«Получать благодарности – приятно, а критику – полезно. Она помогает становиться лучше и двигаться вперед», – пояснил главный редактор Псковской Ленты Новостей и поблагодарил гостей торжественного вечера за участие в мероприятии и внимание к изданию.

«Спасибо всем, что вы пришли на наш праздник. А тех, кто не пришел – найдем и накажем. Записали всех поименно», – пошутил журналист.

Подводя итог 25-летию Псковской Ленты Новостей, он отметил, что ведущий интернет-портал стал важной частью жизни Пскова и всего региона.

«Руководители области, города, партий – короче, начальники приходят и уходят, а ПЛН остается. Так будет и впредь!» – заключил Александр Савенко.

Напомним, торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей проходит сегодня, 29 августа, в зале событий и торжеств «18ll88» в «Квартале Мейера» в Пскове. На мероприятие приглашены руководители органов государственной власти и местного самоуправления, лидеры политических партий, депутаты, представители регионального бизнеса, общественных организаций, деятели культуры и спорта. Музыкальным сопровождением вечера является выступление джазового квинтета Софьи Шустровой из Санкт-Петербурга.

