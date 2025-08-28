Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
День картофельного поля
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
Псков летние террасы
инфографика регистрируем ТОС
выгодные условия кредитования бизнеса
Театральный ужин
вкусно и полезно плавленый сыр
развивающие секции для детей
Задержание ректора ПсковГУ
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Общество 28.08.2025 12:130 Успеть к 1 сентября: все ли школы готовы к учебному году 29.08.2025 21:000 Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков  29.08.2025 20:450 Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы  29.08.2025 20:370 В 2025 году Минобороны удалось оптимизировать расходы 29.08.2025 20:300 Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен  29.08.2025 20:210 Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской
 
 
 
Самое популярное 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 24.08.2025 09:2011 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 22.08.2025 15:353 Интерактив: Чуть ноги не переехал 27.08.2025 10:520 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 25.08.2025 17:281 Рейтингомер: конфискация имущества, штраф вместо тюрьмы и плач Ярославны
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается

29.08.2025 19:44|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Псковской Ленты Новостей благодарны читателям как за добрые слова, так и за критические замечания. Об этом в ходе торжественного вечера, посвященного 25-летию ПЛН, заявил главный редактор первого регионального интернет-СМИ Александр Савенко.

«Получать благодарности – приятно, а критику – полезно. Она помогает становиться лучше и двигаться вперед», – пояснил главный редактор Псковской Ленты Новостей и поблагодарил гостей торжественного вечера за участие в мероприятии и внимание к изданию.

«Спасибо всем, что вы пришли на наш праздник. А тех, кто не пришел – найдем и накажем. Записали всех поименно», – пошутил журналист.

Подводя итог 25-летию Псковской Ленты Новостей, он отметил, что ведущий интернет-портал стал важной частью жизни Пскова и всего региона.

«Руководители области, города, партий – короче, начальники приходят и уходят, а ПЛН остается. Так будет и впредь!» – заключил Александр Савенко.

Напомним, торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей проходит сегодня, 29 августа, в зале событий и торжеств «18ll88» в «Квартале Мейера» в Пскове. На мероприятие приглашены руководители органов государственной власти и местного самоуправления, лидеры политических партий, депутаты, представители регионального бизнеса, общественных организаций, деятели культуры и спорта. Музыкальным сопровождением вечера является выступление джазового квинтета Софьи Шустровой из Санкт-Петербурга.

Смотрите также
29.08.2025 10:000 Торжественный прием в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей состоится 29 августа

Смотрите также
22.04.2025 09:430 ПЛН-25. Миллениум

Смотрите также
23.05.2025 14:000 ПЛН-25. Вверх!

Смотрите также
04.07.2025 12:260 ПЛН-25. Три кита успеха

Смотрите также
25.08.2025 10:210 ПЛН-25. Вызовы для лидера

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 96 человек
29.08.2025, 21:000 Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков  29.08.2025, 20:450 Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы  29.08.2025, 20:370 В 2025 году Минобороны удалось оптимизировать расходы 29.08.2025, 20:300 Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен 
29.08.2025, 20:210 Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской 29.08.2025, 20:080 В ГД внесли законопроект о перечне военных, имеющих внеочередное право на жилье 29.08.2025, 19:570 Александр Козловский: ПЛН формирует реальность жителей Псковской области  29.08.2025, 19:440 Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается
29.08.2025, 19:410 Минпросвещения направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино 29.08.2025, 19:330 Руководство «Гражданской прессы» наградили благодарностями комитета Госдумы  29.08.2025, 19:300 В России могут разрешить использовать наркотики для тренировки собак-ищеек 29.08.2025, 19:190 Лидеры псковских отделений политических партий соревновались за «голос ПЛН»
29.08.2025, 19:040 Ольга Тимофеева: Желаю ПЛН не расслабляться  29.08.2025, 18:540 Минюст расширил реестр иностранных агентов 29.08.2025, 18:500 ПЛН очень любит свое дело и родной регион - Вера Емельянова 29.08.2025, 18:400 Максим Костиков назвал секрет успеха ПЛН
29.08.2025, 18:260 Росгвардия приглашает на службу в подразделениях вневедомственной охраны в Псковской области 29.08.2025, 18:141 Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН 29.08.2025, 18:030 Получателями софинансирования долгосрочных сбережений станут 2,6 млн вкладчиков 29.08.2025, 17:510 Первые гости прибывают на торжественный прием в честь 25-летия ПЛН
29.08.2025, 17:420 На Рижском проспекте в Пскове водитель Ssang Yong догнал BMW. ВИДЕО 29.08.2025, 17:400 «Собственной персоной»: Национальная промышленность. Локомотивы роста и актуальные вызовы. ВИДЕО 29.08.2025, 17:300 Подрядчик работает в хорошем темпе - в псковской Середке продолжается благоустройство сквера 29.08.2025, 17:200 Руководство псковской Росгвардии приняло участие в заседании оперштаба СЗФО
29.08.2025, 17:100 Экс-депутат областного Собрания возглавил футбольный клуб «Псков» 29.08.2025, 17:070 Александр Козловский: Псковская область активно инвестирует в создание комфортных и безопасных условий для обучения подрастающего поколения 29.08.2025, 17:000 Как найти ближайший пункт выдачи КЭП рассказали псковичам в налоговой 29.08.2025, 16:400 До +27 прогреется воздух в Псковской области 30 августа
29.08.2025, 16:160 Образовательный процесс в Средней общеобразовательная школа № 13 в Пскове начнется 1 сентября 29.08.2025, 16:070 Новые правила медосвидетельствования водителей разъяснили псковичам 29.08.2025, 16:020 Газовики с начала года из-за нарушений отключили 49 единиц оборудования в домах псковичей 29.08.2025, 16:000 Николай Козловский: Трудом талантливых сотрудников формировался уникальный стиль ПЛН
29.08.2025, 15:540 Скульптуру лося установили на территории великолукского завода 29.08.2025, 15:480 Александр Козловский: Охлаждая экономику, главное — ее не заморозить 29.08.2025, 15:370 Псковичей приглашают провести последний день лета в музее 29.08.2025, 15:240 Старейший беговой марафон Европы «Пушкин – Петербург» побьет рекорд по числу участников
29.08.2025, 15:180 Псковичка была поймана на заключении второго фиктивного брака 29.08.2025, 15:150 Вице-президент РСПП: Одна из главных наших задач — «победить» ЦБ и добиться снижения ключевой ставки 29.08.2025, 15:110 Антона Долгорукова рекомендовали на пост судьи Великолукского городского суда 29.08.2025, 15:090 МЧС напоминает псковичам правила безопасности в осенний период
29.08.2025, 15:000 Андрей Турчак: ПЛН создает тренды в медийной сфере региона 29.08.2025, 14:570 Председателем псковского электропрофсоюза переизбрали Валентину Семенову 29.08.2025, 14:490 Все стратегически важные продукты и станки Россия должна научиться производить у себя — Александр Козловский 29.08.2025, 14:410 Пскович выплатил 600 тысяч рублей алиментов под страхом уголовного наказания
29.08.2025, 14:330 Муниципальный вестник: самая близкая к людям власть 29.08.2025, 14:170 Директор Бежаницкого историко-культурного центра Философовых покинула пост 29.08.2025, 14:140 Шоу мыльных пузырей пройдет в псковском ТРК «Акваполис» 29.08.2025, 14:000 Борис Елкин: ПЛН уже четверть века честно и объективно освещает жизнь региона
29.08.2025, 13:590 Состоялся 18-й этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». ФОТО 29.08.2025, 13:570 Скончалась сотрудник псковской общественной приемной «Единой России» Елена Иванова 29.08.2025, 13:530 «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся. ВИДЕО 29.08.2025, 13:450 Псковская область одна из немногих может похвастаться ростом промышленности — вице-президент РСПП
29.08.2025, 13:330 Десять многодетных семей Псковской области получили жилищные сертификаты на 2,5 млн рублей  29.08.2025, 13:200 Неосторожное перестроение женщины на Ford привело «Ладу» в столб на Крестовском шоссе 29.08.2025, 13:160 Для контроля распространения борщевика предложили внедрить цифровую систему 29.08.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» о национальной промышленности
29.08.2025, 12:540 Удаленно работающие сотрудники есть сегодня в 37% компаний Пскова – опрос 29.08.2025, 12:481 «Шаг в будущее»: развивающие секции для детей в Пскове. ЛОНГРИД 29.08.2025, 12:450 Делегация псковского отделения «Деловой России» посетит Великий Новгород осенью 29.08.2025, 12:430 Заморозки в Псковской области прогнозируют в третьей декаде сентября
29.08.2025, 12:360 Сбер предупреждает о мошеннической схеме с «высокодоходными инвестициями» 29.08.2025, 12:290 Завершается монтаж кровли печорской церкви Сорока Севастийских мучеников 29.08.2025, 12:230 Великолукский «торговец смертью» предстанет перед судом за ряд преступлений 29.08.2025, 12:200 Глава Псковского района и директор по развитию «Моглино» обсудили сотрудничество
29.08.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Рецепт выживания 29.08.2025, 12:020 Псковская студентка рассказала, как мошенники убедили ее поджечь автомобиль МВД 29.08.2025, 12:000 Михаил Ведерников: ПЛН определяет медийный ландшафт Псковской области 29.08.2025, 11:470 Сорвавшего ремонт псковских погранпунктов подрядчика признали недобросовестным
29.08.2025, 11:410 В России вступят в силу два закона о защите суверенитета 29.08.2025, 11:280 Первое стентирование почечной артерии успешно провели в Великих Луках 29.08.2025, 11:250 Монтаж видеооборудования начали на избирательных участках Псковской области 29.08.2025, 11:120 «Собственной персоной»: Национальная промышленность. Локомотивы роста и актуальные вызовы
29.08.2025, 11:110 Два кресла на лестничной клетке подожгли в гдовской деревне Смуравьево-2 29.08.2025, 11:010 «Титан-Полимер» познакомил псковский бизнес с реализацией инвестпроекта в «Моглино» 29.08.2025, 10:550 Заявления на регистрацию брака онлайн с начала года подали 1555 пар псковичей 29.08.2025, 10:470 В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru