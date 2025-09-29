Дмитрий Хритоненков: ПЛН за 25 лет зарекомендовала себя только с положительной стороны

Псковская Лента Новостей за 25 лет зарекомендовала себя только с положительной стороны. Таким мнением поделился бывший вице-спикер Псковского областного Собрания, экс-заместитель главы администрации Псковской области и экс-полномоченный представитель президента РФ в регионе Дмитрий Хритоненков.
«Псковская Лента Новостей за 25 лет зарекомендовала себя действительно только с положительной стороны, на мой взгляд. Она дает очень много информации. Хочу пожелать успешной работы в том же духе и появления новаций», — сказал Дмитрий Хритоненков.
Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.