Спорт

«Машиностроитель» позволит спортсменам доводить себя до умопомрачения — Александр Коновалов

Псковский стадион «Машиностроитель» после первой очереди реконструкции позволит спортсменам «доводить себя до умопомрачения в хорошем смысле слова», заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель областной федерации футбола, замглавы администрации Пскова Александр Коновалов.

Он высоко оценил проведенную работу подрядчика, а также подчеркнул, что на обновленном стадионе установлена единственная в регионе система распознавания лиц на трибунах, которую сегодня можно увидеть на самых современных спортивных аренах. «Внутренняя инфраструктура стадиона - это не просто раздевалки, но и медико-восстановительный центр, тренажерные залы - то, чего стадиону раньше так не хватало», - добавил Александр Коновалов.

«Сейчас 21 век, интенсивность подготовки по всем видам спорта растет, и борьба спортсменов за доли секунды доводит их до умопомрачения. Уверен, что стадион «Машиностроитель» позволит доводить себя до умопомрачения в хорошем смысле слова», - отметил руководитель областной федерации футбола.

Этот стадион, по его словам, будет использоваться для проведения главных соревнований и работы основной и молодежной команд футболистов.

«Мы должны предпринять усилия, чтобы там в ближайшее время появилось второе футбольное поле и несколько мини-футбольных полей. Пока мы не получили заверений от Минспорта, поэтому должны использовать иные источники, чтоб решить эту задачу», - сообщил Александр Коновалов. Между тем стадион «Локомотив», по его мнению, должен стать региональным ресурсным центром подготовки футболистов.

«Таким образом, эти два стадиона станут опорными центрами для развития спорта высоких достижений. Но и про «Электрон» забывать не надо. Когда появятся очертания парка «Россия — моя история», мы сможем приступить к проектированию территории, которая осталась свободной. Основная ее нагрузка должна быть спортивной», - заключил гость студии.