Спорт

Две «бронзы» завоевали великолучане на турнире по ММА в Рязани

Завершился межрегиональный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА), который проходил в Рязани 9-10 октября. В нем приняли участие более 250 спортсменов из 24 субъектов России, в том числе Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество-Псковская область» Олег Лаптев.

Фото: КСЕ «Отечество-Псковская область»

По результатам второго соревновательного дня воспитанники СШОР «Экспресс», бойцы центра «ММА» города Великие Луки, спортсмены КСЕ «Отечество - Псковская область» заняли два призовых места. Иван Веретенников стал бронзовым призером соревнований в весовой категории 56,7 кг. А Дмитрий Рогов завоевал «бронзу» в весовой категории 77,1 кг.

Тренируются спортсмены под руководством А. Ткаченко, П. Ершова и А. Тимофеева. Как отметили в КСЕ «Отечество-Псковская область», абсолютно все спортсмены показали захватывающие поединки и дошли до полуфинала, и это с учетом сильной конкуренции на турнире.