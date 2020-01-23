В России и мире

Названы самые счастливые страны мира

Финляндия вновь сохранила за собой первое место в рейтинге самых счастливых стран мира. Такие данные содержатся в ежегодном исследовании экспертов ООН, приуроченном к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта. Как отмечает «Коммерсант», рейтинг рассчитывается исходя из уровня ВВП на душу населения, качества работы социальных систем, продолжительности здоровой жизни, щедрости граждан, уровня коррупции и свободы в странах мира. Кроме того, учитывалось мнение самих граждан о том, счастливы ли они.

Топ-10 счастливых стран:

Финляндия Дания Швейцария Исландия Норвегия Нидерланды Швеция Новая Зеландия Австрия Люксембург

Великобритания оказалась на 13-м месте, США — на 18-м, Россия — на 73-м, между Черногорией (72-е) и Киргизией (74-е).