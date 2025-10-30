Сцена / Фестивали

Георгий Василевич о фестивале «Пушкин. Михайловское»: На языке образов, чудес и открытий

В канун старта IV Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» с приветствием к его участникам и зрителям обратился директор Государственного Пушкинского заповедника Георгий Василевич.

Шуточный рисунок Игоря Шаймарданова. Из каталога фестиваля «Пушкин. Михайловское»

«Вновь и вновь это тихое вдохновенное место встречает нас так, как умеет только оно, словно раскрывая перед каждым невидимую книгу, наполненную голосами, образами, светлыми тенями прошлого. Здесь, где сама природа кажется продолжением пушкинской строки, остро ощущается сила воображения — того самого, что одушевляет и литературу, и анимацию, эти две родные сестры, способные оживлять мечты. Герои, рождённые и пером поэта, и карандашом аниматора, словно выходят навстречу друг другу на дорожках Михайловского. Они говорят с нами на языке образов, чудес и открытий и приглашают шагнуть за грань привычного, увидеть в знакомом — новое, в малом — великое, в вымысле — правду. Наш фестиваль собирает людей разных возрастов и профессий, но одинаково чутких к красоте и смыслу. Он выходит за пределы больших городов, чтобы дарить вдохновение тем, кто живёт в небольших городках и селениях, чтобы оживлять культурное пространство, расширять его и открывать путь к встречам — и долгожданным, и неожиданным», — сказал Георгий Василевич.

Директор «Михайловского также пригласил всех на фестиваль и пожелал каждому найти здесь своего героя.

Напомним, что фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское», инициированный несколько лет назад Государственным Пушкинским заповедником и его директором Георгием Василевичем, торжественно откроется сегодня в 15:30 в музейном научно-культурном центре (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).

Вход на церемонию, равно и на другие события фестиваля — свободный для всех желающих.