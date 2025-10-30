Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Фестивали 30.10.2025 16:540 Опубликована программа первого псковского фестиваля «Кроха-фест» 06.12.2025 19:300 Фестиваль «Пушкин. Михайловское» торжественно открыт. ФОТО 06.12.2025 13:520 Георгий Василевич о фестивале «Пушкин. Михайловское»: На языке образов, чудес и открытий 26.11.2025 14:440 Стало известно, какие группы поборются в «отборочниках» за участие в псковском «Добром роке» 26.11.2025 13:550 Около 500 музыкантов заявились на участие в псковском фестивале «Добрый рок» 25.11.2025 16:340 Символом псковского театрально фестиваля «Кроха-фест» стал крольчонок
Сцена / Фестивали

Георгий Василевич о фестивале «Пушкин. Михайловское»: На языке образов, чудес и открытий

06.12.2025 13:52|ПсковКомментариев: 0

В канун старта IV Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» с приветствием к его участникам и зрителям обратился директор Государственного Пушкинского заповедника Георгий Василевич.

Шуточный рисунок Игоря Шаймарданова. Из каталога фестиваля «Пушкин. Михайловское»

«Вновь и вновь это тихое вдохновенное место встречает нас так, как умеет только оно, словно раскрывая перед каждым невидимую книгу, наполненную голосами, образами, светлыми тенями прошлого. Здесь, где сама природа кажется продолжением пушкинской строки, остро ощущается сила воображения — того самого, что одушевляет и литературу, и анимацию, эти две родные сестры, способные оживлять мечты. Герои, рождённые и пером поэта, и карандашом аниматора, словно выходят навстречу друг другу на дорожках Михайловского. Они говорят с нами на языке образов, чудес и открытий и приглашают шагнуть за грань привычного, увидеть в знакомом — новое, в малом — великое, в вымысле — правду. Наш фестиваль собирает людей разных возрастов и профессий, но одинаково чутких к красоте и смыслу. Он выходит за пределы больших городов, чтобы дарить вдохновение тем, кто живёт в небольших городках и селениях, чтобы оживлять культурное пространство, расширять его и открывать путь к встречам — и долгожданным, и неожиданным», — сказал Георгий Василевич. 

Директор «Михайловского также пригласил всех на фестиваль и пожелал каждому найти здесь своего героя.

Напомним, что фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское», инициированный несколько лет назад Государственным Пушкинским заповедником и его директором Георгием Василевичем, торжественно откроется сегодня в 15:30 в музейном научно-культурном центре (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).

Вход на церемонию, равно и на другие события фестиваля — свободный для всех желающих.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
06.12.2025, 19:300 Фестиваль «Пушкин. Михайловское» торжественно открыт. ФОТО 06.12.2025, 14:400 Псковские артисты представят «Сказ» в Государственной капелле Санкт-Петербурга 06.12.2025, 13:520 Георгий Василевич о фестивале «Пушкин. Михайловское»: На языке образов, чудес и открытий 03.12.2025, 20:000 Новогодний концерт «Щелкунчик» пройдет в Пскове 18 декабря
02.12.2025, 10:360 В Псковском музее покажут новогоднюю премьеру для детей «Когда украшают елки» 01.12.2025, 10:000 Фестиваль-конкурс патриотической песни «Во славу десантного братства» состоится в Пскове 30.11.2025, 14:400 Концерт «Три трио и квартет» пройдёт в Пскове 30 ноября 28.11.2025, 23:590 Концерт к 65-летию музыкального училища. ФОТОРЕПОРТАЖ
28.11.2025, 12:230 Творческие подростки встретились с актерами Псковского театра драмы 28.11.2025, 08:400 Новогодний музыкальный спектакль покажут псковичам в декабре 27.11.2025, 16:310 В Псковском театре кукол покажут спектакль «Айболит»  26.11.2025, 14:440 Стало известно, какие группы поборются в «отборочниках» за участие в псковском «Добром роке»
26.11.2025, 13:550 Около 500 музыкантов заявились на участие в псковском фестивале «Добрый рок» 26.11.2025, 11:270 Концерт «Балетная фантазия» пройдет в псковской филармонии 25.11.2025, 16:340 Символом псковского театрально фестиваля «Кроха-фест» стал крольчонок 25.11.2025, 14:060 Вечер камерной музыки «Три трио и квартет» пройдет в Пскове
24.11.2025, 13:060 Певец Акмаль даст сольный концерт в Пскове: остались последние билеты 23.11.2025, 20:400 Концерт к 185-летию Петра Чайковского. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.11.2025, 19:300 Знакомый незнакомец: концерт к 185-летию Петра Чайковского представили в псковской филармонии 21.11.2025, 17:180 Юные дарования выступят в Пскове с губернаторским симфоническим оркестром
21.11.2025, 14:070 Группа «Бригадный подряд» даст концерт в Пскове 21 ноября 19.11.2025, 11:390 Органные шедевры Европы смогут услышать псковичи 22 ноября 18.11.2025, 09:000 Заключительный филармонический концерт состоялся в музее-усадьбе Модеста Мусорского 17.11.2025, 20:011 В Пскове прозвучали мотивы легендарного карельского эпоса «Калевала»
16.11.2025, 22:000 Петербургская группа «Радиопомехи» выступила в Пскове. ФОТО 14.11.2025, 21:000 «Беседка»: Новая русская песня на сцене псковской филармонии. ВИДЕО 14.11.2025, 20:200 В псковской филармонии представят народные песни в джазовой аранжировке 14.11.2025, 19:400 Псковская певица Анна Яковлева рассказала о записи первого альбома в десять лет
14.11.2025, 19:000 Восходящая звезда народной песни Анна Яковлева рассказала о своем творческом пути 14.11.2025, 18:170 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Новая русская песня на сцене псковской филармонии 13.11.2025, 21:200 Великие Луки стали финальной точкой масштабного музыкального проекта Гнесинки 13.11.2025, 15:370 Симфонический оркестр сыграет мелодии отечественных и зарубежных фильмов в Пскове
13.11.2025, 13:290 В Пскове зазвучат мотивы легендарного карельского эпоса «Калевала» 13.11.2025, 10:180 Псковичей приглашают послушать органную музыку пяти столетий 16 ноября 12.11.2025, 14:420 Петербургская группа «Радиопомехи» выступит 16 ноября в Пскове 11.11.2025, 12:520 Псковский театр драмы присоединился к «черной пятнице»
11.11.2025, 11:450 Премьера спектакля «Три поросёнка» состоится в Псковском областном театре кукол 10.11.2025, 17:440 «Филармонические концерты на родине М. П. Мусоргского» дадут в Великих Луках 10.11.2025, 16:580 На концерт «Новая русская песня» приглашают псковичей 15 ноября 09.11.2025, 21:000 Иеромонах Фотий дал концерт в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
06.11.2025, 17:270 Иеромонах Фотий выступит в Пскове с новой программой «Шум берез» 06.11.2025, 14:050 Стартует показ исторической драмы Дмитрия Месхиева «Царь ночи» 04.11.2025, 20:410 Концерт в рамках фестиваля Ильдара Абдразакова состоялся в Пскове. ВИДЕО 04.11.2025, 19:130 Ильдар Абдразаков о псковском симфоническом оркестре: Они не просто играют ноты
03.11.2025, 15:400 Псковский театр драмы отметил 150-й показ бэби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» 02.11.2025, 21:150 В Псковской областной филармонии состоялся концерт «Сквозь годы звучит Победа» 02.11.2025, 12:410 Театр имени Ленсовета покажет спектакли о Марии Кюри и Сергее Довлатове на псковской сцене 02.11.2025, 11:400 Алексей Тихомиров выступит на VIII Международном музыкальном фестивале Ильдара Абдразакова в Пскове 4 ноября
30.10.2025, 18:400 Оркестр из Пскова проекта «Детская филармония» выступил в Петрозаводске 30.10.2025, 16:540 Опубликована программа первого псковского фестиваля «Кроха-фест» 30.10.2025, 11:450 Новогодний спектакль «Снежная королева» готовит псковский театр кукол 29.10.2025, 16:520 «Детская филармония» представит в Пскове концерт «Сквозь годы звучит Победа»
29.10.2025, 13:270 Псковичей приглашают на ансамблевый концерт «От барокко до модернизма» 3 ноября 29.10.2025, 11:230 Детский оркестр из Пскова выступит в Петрозаводской консерватории имени Глазунова 27.10.2025, 21:000 Хореографический спектакль для любителей творчества The Beatles покажут в Пскове 27.10.2025, 09:550 Татьяна Мартынова оставила должность заместителя гендиректора ТКД
26.10.2025, 10:200 Концерт камерной классической музыки пройдет в Пскове 9 ноября 25.10.2025, 18:470 Джазовый оркестр имени Олега Лундстрема выступил в Пскове 25.10.2025, 15:000 «Филармонические концерты на родине М. П. Мусоргского» пройдут в Псковской области 24.10.2025, 20:380 Артисты Псковского театра драмы снялись в сериале Дмитрия Месхиева «Царь ночи»
24.10.2025, 16:300 «Голоса древних струн» прозвучали в Псковской областной филармонии 24.10.2025, 13:350 Обладательница четырёх премий «Юные дарования Псковщины» даст концерт 15 ноября 24.10.2025, 10:360 Фестиваль любимых песен «Гуляй, душа!» состоится сегодня в Пскове 23.10.2025, 11:530 Органный концерт «Здесь русский дух...» прозвучит в Пскове 26 октября
20.10.2025, 14:510 Инструментальные обработки известных мелодий военных времён услышат псковичи в БКЗ 18.10.2025, 10:260 В псковском «Доме на Набережной» 20 октября откроют выставку «Нерон мое убежище» 17.10.2025, 15:070 Мастерская «Гвозди» в Пскове отпразднует 10-летие спектаклем «Не спать!» 15.10.2025, 19:200 Псковский театр драмы опубликовал афиши декабря и новогодних праздников
14.10.2025, 15:200 Кинофестиваль «Движение по вертикали» завершился в Пскове и Печорах 14.10.2025, 11:530 Музыка из фильмов о Гарри Поттере прозвучит на концерте в Пскове 22 октября 11.10.2025, 14:400 Концерт «Знакомый ваш Сергей Есенин» прошел в псковской филармонии с аншлагом 10.10.2025, 13:460 Четыре иллюзиониста дадут грандиозное шоу Пскове
10.10.2025, 12:370 Фестиваль хореографического искусства имени Владимира Максимова вновь пройдет в Пскове 10.10.2025, 11:570 Концерт к 130-летию Сергея Есенина состоится сегодня в псковской филармонии 09.10.2025, 15:120 Псковичей ждет концерт «Песни сердца» с участием народного ансамбля «Россия» 09.10.2025, 13:520 Великолукские театралы отправились на гастроли в город Мичуринск
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru