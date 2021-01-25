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Госдума рассмотрит законопроект об уголовной ответственности для коллекторов

Группа депутатов подготовила поправки в Уголовный кодекс РФ об установлении уголовной ответственности за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Председатель ГД Вячеслав Володин направил законопроект для рассмотрения в профильный комитет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Ранее были приняты законы, закрепившие общие положения о деятельности коллекторских организаций – был определен круг тех, кто может заниматься возвратом просроченной задолженности, регламентированы способы взаимодействия с должниками, введена административная ответственность за нарушение прав и законных интересов граждан-должников. Однако практика показала, что ряд проблем остается нерешенным. Депутатам регулярно поступают жалобы на действия коллекторов, которые угрожают, вплоть до физической расправы, не только самим должникам, но и их родным и близким. При этом привлечь к ответственности за нарушения законодательства о коллекторской деятельности в ряде случаев невозможно – эти действия совершают физические лица и установить их связь с организациями-кредиторами в рамках действующего законодательства крайне сложно. Сейчас их действия подпадают под общие статьи Уголовного Кодекса», - прокомментировал Вячеслав Володин.

Внесенным законопроектом предлагается выделить отдельный состав преступления - незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. По новой статье агрессивным коллекторам будет грозить как штраф до полумиллиона рублей, так и лишение свободы до пяти лет. Максимальное наказание, предусмотренное за «выбивание» долгов организованной группой лиц, составит 12 лет.