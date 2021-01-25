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Глава Минздрава заявил о напряженной ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Под наблюдением находится более 300 тысяч больных с коронавирусом. Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи заболевания», — цитирует Мурашко РИА Новости.

По словам министра, для формирования популяционного иммунитета, который даст общую защиту от вируса, необходимо провакцинировать как минимум 69,8 миллиона россиян.

Как сообщила на днях вице-премьер Татьяна Голикова, первую прививку от коронавируса получили уже более 12 миллионов россиян, а 7,7 миллиона полностью прошли курс вакцинации.

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В последние недели в России ежедневно фиксируется около девяти тысяч случаев COVID-19. Общее число заразившихся превысило 4,8 миллиона, более 110 тысяч человек умерли, 4,4 миллиона вылечились.