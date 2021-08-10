В России и мире

В списке самых богатых людей мира сменился лидер

Предприниматель Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира, причем его состояние впервые превысило 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные счетчика Forbes Real-Time.

Фото: AP / Pool / Britta Pedersen

Так, за сутки основатель SpaceX и гендиректор Tesla разбогател на 3,8 миллиарда долларов — его состояние на закрытии торгов 27 сентября оценивалось в 203,4 миллиарда. Таким образом, он стал третьим человеком в мире, преодолевшим планку в 200 миллиардов долларов, — первым в августе 2020-го этого добился основатель Amazon Джефф Безос, вторым — президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно в минувшем июне.

Маск уже занимал первое место в рейтинге в январе, но затем снова уступил его Безосу. Сейчас основатель Amazon отстает почти на шесть миллиардов — у него 197,7 миллиарда долларов.

Третью строчку занимает Арно с 175,7 миллиарда, четвертое — основатель Microsoft Билл Гейтс (131 миллиарда), а замыкает пятерку основатель Facebook Марк Цукерберг, у которого 126,4 миллиарда долларов.