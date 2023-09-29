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Социальный кодекс Петербурга поменяют из-за супругов, которые женаты 75 лет

Депутаты Законодательного собрания одобрили в первом чтении изменения Социального кодекса Петербурга. Решение они приняли на заседании 18 октября.

Изменения связаны с числом супружеских пар, которые прожили вместе больше 70 лет. Причиной стала семья, которая в браке уже 75 лет. По словам депутата Александра Ржаненкова, сейчас это касается только двух человек в Северной столице, пишет FlashNord.

Согласно нынешней версии Социального кодекса, власти поддерживают выплатами пары, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет. Депутаты при этом спросили у Ржаненкова, почему это не касается тех, кто женат уже 55 и 65 лет. Он ответил, что вопрос пока что не согласован и что это приведет к увеличению расходов бюджета.

Помимо этого, в кодексе поменяют положения, связанные с супругами, которые зарегистрированы в разных регионах — Петербурге и Ленобласти. По нынешней договоренности, в таком случае выплаты делят пополам между бюджетами двух регионов. Практику собираются закрепить в законе.