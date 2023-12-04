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В России создали съедобную пищевую пленку

Ученые Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) представили разлагаемую пищевую пленку. Такая пленка сохраняет сухие продукты и легко растворяется в горячей воде. В перспективе ее можно использовать при приготовлении полуфабрикатов.

Пленка состоит из мясного или куриного бульона, фруктового сока или воды с добавками, а также из фильтрата микробной ассоциации кефирных грибков, который не дает расти другим микроорганизмам и помогает продуктам лучше сохраняться, сообщает RuNews24.

По словам доктора технических наук, профессора Нины Хамнаевой, в такую пленку можно заворачивать сухие фрукты, сухой творог, высушенные мясо и рыбу, морепродукты. Пленка растворяется в горячей воде, имеет вкус, устойчива к низким температурам, имеет регулируемый срок годности.

Пленка в перспективе может стать не только упаковочной, но и частью блюд-полуфабрикатов, например, будет легко сварить компот, положив в кастрюлю пленку с ягодами внутри.