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Новый российско-казахстанский фильм с Биковичем и Тодоренко покажут в Пскове

На международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове будет представлена кинолента «Любовь со второго взгляда» - совместный проект кинематографистов России и Казахстана.

Как сообщает сайт фестиваля, фильм 2024 года войдет в специальную программу, подготовленную к объявленному в РФ Году семьи.

Режиссерами картины, снятой в жанре романтической комедии, выступили Олжас Нурбай и Василий Куценко.В ролях: Александр Соколовский, Ксения Теплова, Милош Бикович, Регина Тодоренко и другие.

Кроме того, в программу к Году семьи вошли российские фильмы «Свет» и «Луной был полон сад».

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 5 по 7 июля.

Фото: kino-teatr.ru