Общество

Научная конференция «И в труде, и в бою» пройдет 21 ноября в Великих Луках

Научно-практическая конференция «И в труде, и в бою» пройдет сегодня, 21 ноября, в Великолукской центральной городской библиотеке имени Михаила Семевского в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил депутат Великолукской городской Думы, руководитель местного отделения Российского военно-исторического общества, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков.

Изображение: Великолукское городское краеведческое общество / «ВКонтакте»

Конференция будет посвящена важным темам, таким как 80-летие освобождения территории Псковской области, создание Псковской и Великолукской областей, а также подвиг восстановления народного хозяйства в послевоенное время.

В рамках мероприятия будет представлена фотовыставка, посвященная 80-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, организованная в рамках проекта «Освобождение. Путь к Победе» международной медиагруппы «Россия сегодня» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Псковской области.

Участников конференции ждут две секции докладов: первая будет посвящена подвигу восстановления и дальнейшему развитию современной Псковской области в послевоенное время, а вторая — малоизвестным страницам военной истории Великих Лук и Псковского края в годы Великой Отечественной войны и проблемам сохранения исторической памяти.