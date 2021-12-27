Экономика

Банк России отрицает планы тотального контроля за операциями населения

Банк России не планирует вводить новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц, а будет собирать обезличенные данные при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», - приводит текст сообщения ТАСС.

В пресс-службе регулятора пояснили, что речь идет о злоупотреблениях - об огромных суммах за считанные часы, перечисленных в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций.

«У отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям (при этом информация, идентифицирующая физических лиц, запрашиваться не будет)», - указали в ЦБ.

Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютных обменников, онлайн-казино и недобросовестных участников финансового рынка для расчетов с российскими гражданами. Эта работа не затронет субъекты малого бизнеса, подчеркнул регулятор.

Ранее сообщалось, что Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.