Псковская область поднялась в рейтинге регионов по материальному благополучию населения 

Псковская область заняла 63 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.
Статистика по области:
Остальные регионы Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
В рейтинге прошлого года Псковская области занимала 64 место.
Эксперты подготовили рейтинг регионов по материальному благополучию населения. Методика расчета рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение людей в регионах России по итогам 2022 года.
При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя. Также во внимание принимались доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2022 года.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что уровень благосостояния населения в разных регионах Российской Федерации отличается очень значительно. При этом эксперты отмечают, что в 2022 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов Федерации, что в значительной степени обусловлено ростом доходов населения.
В частности, медианные среднедушевые доходы населения в целом по стране в 2022 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 16%. При этом в ряде регионов цены жилье довольно существенно выросли, что снижает его доступность и оказывает негативное воздействие на итоговую оценку, поясняют составители рейтинга.