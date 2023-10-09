Экономика

Псковская область поднялась в рейтинге регионов по материальному благополучию населения

Псковская область заняла 63 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.

Статистика по области:

рейтинговый балл по итогам 2021 года - 28,17;

рейтинговый балл по итогам 2022 года - 28,66.

Остальные регионы Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

3 место - Ненецкий автономный округ;

8 место - Санкт-Петербург;

9 место - Мурманская область;

17 место - Республика Коми;

18 место - Архангельская область;

30 место - Ленинградская область;

35 место - Вологодская область;

44 место - Новгородская область;

34 место - Республика Карелия;

52 место - Калининградская область.

В рейтинге прошлого года Псковская области занимала 64 место.

Эксперты подготовили рейтинг регионов по материальному благополучию населения. Методика расчета рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение людей в регионах России по итогам 2022 года.

При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя. Также во внимание принимались доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2022 года.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что уровень благосостояния населения в разных регионах Российской Федерации отличается очень значительно. При этом эксперты отмечают, что в 2022 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов Федерации, что в значительной степени обусловлено ростом доходов населения.

В частности, медианные среднедушевые доходы населения в целом по стране в 2022 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 16%. При этом в ряде регионов цены жилье довольно существенно выросли, что снижает его доступность и оказывает негативное воздействие на итоговую оценку, поясняют составители рейтинга.