Культура

Марина Кулакова назвала причину приостановки раскопок на улице Поземского

Археологические раскопки на улице Леона Поземского в Пскове приостановили из-за отсутствия денег. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

«Мы останавливаемся (в проведении раскопок — ред.), только если идет сильный дождь или нам не платят», - сказала Марина Кулакова.

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По ее словам, археологи продолжали работу на улице Леона Поземского даже в период жары, несмотря на то, что работать было трудно — помимо высокой температуры процесс осложнялся тем, что на месте раскопок почва состоит в основном из глины и песка, которые «спеклись в камень» и трудно поддавались расчистке.

«Представление об археологах у многих как о городских сумасшедших, которые только в этом и живут, но вообще-то это нормальные люди, у которых работа, а за работу положено платить деньги», - отметила директор Археологического центра региона.

Она также добавила, что работы планировали завершить в этом году. «Вскрыты участки, которые наиболее перспективны для раскопок. Мы будем копать не по всей площади — это даже для нас страшно и невозможно», - сказала Марина Кулакова.