Культура

Археологические раскопки на улице Поземского в Пскове приостановлены

Археологические раскопки на улице Леона Поземского в Пскове приостановлены. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова. Она подчеркнула, что вины археологов в этом нет.

В целом, по ее словам, археологические раскопки на указанной улице только начались. «Это не завершение работ, это только их начало. До пересечения с улицей Александра Невского тоже должны быть проведены археологические раскопки, самое интересное место там — пересечение с крепостной стеной. Там мы видим остатки захаба и крепостных укреплений. Нужно приложить все силы, чтобы их сохранить, не разрушить», - рассказала директор регионального Археологического центра.

По словам Марины Кулаковой, на улице Леона Поземского еще большой фронт работ, их планируется закончить до конца года.

«Мы предполагали, что все это завершим в этом году, а дальше уже как позволит финансирование», - сказала она.