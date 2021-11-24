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Асфальт на улице Леона Поземского в Пскове появится в мае 2022 года

Асфальтировать улицу Леона Поземского в Пскове начнут в мае 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Эгле» Роман Кухи в ходе контрольного выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на объект сегодня, 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«До конца ноября мы планируем завершить археологические раскопки около крепостной стены. Ждем, пока уйдут археологи, чтобы подготовить все к зиме, и уже весной продолжить ремонт дороги», - отметил исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин.

«Здесь проходит теплотрасса, а в конце участка - разводная полоса почти 200-метровой ливневой канализации и 250-метрового водопровода. Это осложняет работу. В этом году мы дойдем до колодца и завершим работы. Асфальтировать будем в мае следующего года», - сказал Роман Кухи.

Он отметил, что возникли вопросы по проведению электроэнергии на этот участок. «Торги уже неоднократно проходили, но на них никто не выходит», - пояснил Борис Елкин.

Губернатор поручил держать этот вопрос на контроле и обращаться за помощью в администрацию региона в случае возникновения проблем.

«Объект сложный. Тем не менее, работы не стоят на месте. Особенность Пскова и Новгорода по части дорожного ремонта заключается в том, что под дорожным полотном находятся достаточно старые коммуникации, с которыми трудно работать. Так вышло и на этом участке улицы», - добавил Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона рассказал, что во время археологических раскопок, которые проводились при реконструкции улицы, обнаружились интересные, на его взгляд, находки.