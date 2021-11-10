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В Пскове заработал новый светофор на улице Поземского

В Пскове заработал новый пешеходный светофор на улице Леона Поземского, на пересечении с улицей Герцена. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, он оборудован вызывным устройством.

Фото: https://vk.com/za_rulem60

Строительство светофора было предусмотрено комплексом работ по реконструкции улицы Поземского. Стойки были установлены летом 2020 года, но светофор несколько месяцев оставался выключенным.

На переходе через улицу Поземского неоднократно фиксировались случаи наезда на пешеходов. В июле 2013 года водитель автобуса ПАЗ пригородного маршрута насмерть сбил женщину.