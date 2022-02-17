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Участок улицы Александра Невского в Пскове перекроют до середины марта

Участок улицы Александра Невского в Пскове перекроют на период с 21 февраля до 14 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Участок улицы Александра Невского от улицы Совхозной до улицы Леона Поземского будет закрыт для движения автотранспорта (кроме спецмашин) на период с 10:00 21 февраля до 24:00 14 марта. Причина - проведение работ на второй очереди реконструкции улицы Леона Поземского.

Объезд будет осуществляться по улице Ипподромной.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда. При движении просьба обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - обратились к псковичам в администрации.