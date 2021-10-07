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Губернатор разъяснил ситуацию с ремонтом улицы Поземского в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проинспектировал ход работ на улице Леона Поземского в Пскове и пообщался с подрядчиком и рабочими на объекте. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Скорейшего завершения ремонта особенно ждут жители Запсковья, обращений на эту тему достаточно много. Поэтому рассказываю подробности», - написал Михаил Ведерников.

По его словам, причина длительной задержки – необходимость закончить археологические изыскания. «Это хорошо знакомые сложности для центра Пскова, но в данном случае пока трудно спрогнозировать сроки их завершения: все зависит от наличия новых находок и их количества», - отметил глава региона.

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Он также добавил, что сейчас возобновили работы по реконструкции улицы. «Двигаться вперед нужно – и мы нашли возможность сейчас продолжить строительство на том участке, где изыскания завершены. Там уже работают два экскаватора – их вы можете увидеть на фото. Такой шаг сэкономит время в будущем. Объект непростой, но мы сделаем все необходимое, чтобы нарастить динамику хода работ», - заметил губернатор.

Напомним, что масштабная реконструкция в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский» идет на участке улицы Леона Поземского с примыкающими улицами и перекрестками. На данным момент идет ремонт участка от поворота на улицу Набат до поворота на улицу Ипподромную.