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Борис Елкин в прямом эфире в Instagram осмотрел ход реконструкции улицы Поземского в Пскове

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в Instagram осмотрел ход реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове.

«Много обращений поступает по поводу долгой реконструкции улицы Леона Поземского, - отметил он. - Сейчас работы ведутся достаточно активно. Большое спасибо подрядной организации, которая ответственно подошла, начала наращивать темпы работы».

Борис Елкин показал в ходе прямого эфира работу археологов на объекте и сообщил, что раскопки ведутся на участке от улицы Набат до крепостной стены. «На этом участке работы от археологов частично приняты, подрядчик приступил к раскопке котлована. Есть несколько участков, которые пока не переданы в стройку, они находятся под наблюдением археологов», - рассказал он.

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова сообщил, что археологам необходимо нарастить темпы раскопок, поэтому они готовы принять на работу людей.

«Подрядчик активно выполняет работы, - продолжил он. - Большое количество техники на объекте. Думаю, в этом году на большей части дороги будут проложены коммуникации, и она будет засыпана, чтобы на следующий год приблизиться к асфальтовым работам. Если подрядчик не остановится и будет выдерживать тот темп, который есть, то летом следующего года, думаю, откроем полноценное движение. Есть договор на переустройство линий электропередач. Работы ведутся на всех фронтах и достаточно активно».

В ходе ответов на вопросы подписчиков Борис Елкин сообщил, что на улице Леона Поземского посадят деревья. «Один из приоритетов в части развития города – его озеленение. В любом случае посадим новые деревья», - отметил он и добавил, что в городе будут придерживаться принципа «сажать больше, чем срубили».

Кроме того, Борис Елкин осмотрел благоустройство Варлаамовского сквера, примыкающего к улице Леона Поземского. Он рассказал, что там работы близятся к завершению, уже установлены мачты освещения. «Плафоны заказаны, приедут к концу года», - уточнил он и добавил, что здесь установят детскую площадку и малые архитектурные формы. «Будет достаточно красивый уголок», - резюмировал Борис Елкин.