АвтоМир / Автоблоги

Два кольца и конец аллеи парламентаризма. Чего ждать от реконструкции улицы Поземского?

30 сентября истек срок, отведенный на изготовление проекта реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове. Грядет тотальное обновление одной из основных городских магистралей. Это не просто перекладывание верхнего слоя асфальта. Выпал редкий шанс решить с привлечением федеральных средств массу транспортных проблем. На улице Поземского их немало: узкая проезжая часть, нехватка удобных развязок и приличных парковок, в том числе туристических, частичное отсутствие тротуаров, не справляющиеся с пробками светофоры. Подробности проекта пока не афишируются. В общественный оборот поступила лишь сухая информация о планах устройства двух кольцевых развязок. Что мы ждем от нового проекта?

Начальная точка планируемой реконструкции и самая сложная часть - Советский (Троицкий) мост. Кто-то ждет от проектировщиков сохранения исторического облика. Не буду спорить, красивые виньетки на чугунной оградке радуют глаз. Для участников дорожного движения важнее понять, какой будет ширина моста. В воображаемом мире действующих дорожных знаков и разметки дорога поделена на три полосы движения: две из центра города и одну в обратном направлении. В повседневной реальности транспорт рассредоточивается в четыре полосы. А еще предписывается держать скорость 40 и соблюдать дистанцию 60 метров. Вы видели пробки на площади Ленина из-за соблюдения данного требования? Вот и я не помню.

Согласно техническому заданию, мост должен быть запроектирован с устройством 4-полосного дорожного движения. Каким образом будет расширяться проезжая часть? Наверное, опять за счет пешеходов, как на мосту 50-летия Октября.

А как же планы по развитию велотранспорта?

Где поместятся многочисленные туристы с фотоаппаратами? Нужен высокий барьер, ограждающий проезжую часть от тротуара, как на Ольгинском мосту. Надо защитить людей от летающих (в прямом смысле) автомашин.

Смотрите также На Троицком мосту нанесли разметку, в соответствии с которой движение в сторону центра осуществляется по одной полосе

Поехали дальше. В СМИ анонсировалось изменение перекрестка улиц Поземского и Труда. Храму Косьмы и Дамиана потребовалась парковка для туристических автобусов. Заданием на проектирование предписано «устройство пешеходных подходов» и «возможность устройства тротуара вокруг церкви для прохождения Крестного хода». Часть улицы Труда превратят в парковочную площадку. Насколько уместны будут возле храма XV века паркоматы а-ля стоянка за ДКП?

Сама по себе идея неплохая. Пскову есть, что показать туристам. Церковь больше не будет «островом», затерянным меж транспортными потоками. Верующим не придется бросать внедорожники на обочине. Смущает услужливая готовность власти вмешиваться в городское пространство по религиозным мотивам. Перенести перекресток улиц Поземского и Труда в сквер? Да легко! Все равно там скучно и «активностей» нет. Спилить аллею парламентаризма? Да ладно, ее сажали 10 лет назад другим составом областного парламента, все уже забыли. Вот в других местах никто парковки не строит и про туристов не думает. А слабо снять «блокаду» со стелы воинской славы на площади Победы? Любопытно хоть одним глазком барельефы посмотреть, а на капоте машины кататься не хочу.

Не очень понимаю, какие бонусы получат горожане от будущего кругового перекрестка Труда - Поземского.

Поток транспорта упирается в одну полосу на Поземского в центр города. Возможный «профит» - удобный заезд через кольцо на «Золотую набережную» и обратно. Все? Или будет 4 полосы?

Еще больше вопросов должно быть у велосипедистов. Как в проекте будет решаться вопрос с велодорожками от Кремля до Варлаамовской башни? Одной на «Золотой набережной» мало. Улица Поземского богата старинными и интересными для туристов зданиями. Почему бы не сделать велодорожку вдоль проезжей части? Уверен, ответы на эти вопросы мы не сможем найти в проекте. В Пскове в принципе нет никакой концепции развития велосипедного транспорта. Просто в каждом проекте должна быть велодорожка. Пусть она будет тупиковой в обе стороны, но будет.

Заданием для проектировщика предусмотрен «проезд (или проход)» к районной поликлинике с Поземского на Школьную. А мы не хотим сделать парковку для посетителей? Как полагается, с местами на батальон инвалидов.

Остальная часть улицы Поземского от Варлаамовских ворот и далее в сторону «Гдовки» - «малоисторическая». Крупных исторических памятников нет. Дома послевоенной постройки. Есть где разгуляться с проектами. Чего еще не хватает участникам движения?

На перекрестке с Ипподромной очень нужна дополнительная полоса для поворота с Поземского направо в сторону «Псковалко». По уму здесь должно быть три полосы - две в сторону «Гдовки» и третья только направо. Тогда пробки на светофоре уменьшатся.

Перекресток улиц Леона Поземского и Ипподромной

Уверен, проектировщики не обратили внимание на проблему с водоотводом у «Шведской горки». В правой полосе (при движении в центр) в мокрое время скапливается огромная лужа, водой частенько с ног до головы окатывает пешеходов.

Значимой частью реконструкции может стать «закругление». Несколько лет назад пилотный проект с улицами Кузбасской дивизии и Никольской показал, насколько просто можно избавиться от пробок. Введение принципа приоритета для транспорта на кольце на площадях Победы и Героев-Десантников убедило самых закоренелых скептиков, что все может прекрасно работать. Эра светофоров заканчивается, Псков постепенно перенимает европейский опыт.

Смотрите также На площадях Победы и Героев-Десантников в Пскове нанесена новая дорожная разметка

Лоббируемое Госавтоинспекцией «круглое» нововведение на площади у мясокомбината не лишено оснований. Активное строительство в Псковском районе и запрет поворачивать с Поземского налево на Алмазную к АЗС привели к росту опасных маневров на площади у мясокомбината. С кольцом движение нормализуется. Транспорт с улицы Шоссейной сможет легко двигаться в центр города. Есть и минус - без парковочных мест могут остаться работники «Псковмясопрома» и посетители здания.

Мало что понятно с перекрестком Алмазная - Поземского. В техзадании проектировщику коротко указано предусмотреть реконструкцию светофорного объекта. По-моему сейчас все хорошо, если не считать, что транспорт не помещается в 4 полосы.

Ничего не слышно о планах насчет еще одного большого перекрестка, который принимает на себя значительную часть нагрузки в часы пик. По утрам в левой полосе улицы Чудской собирается длинный «хвост» на выезд из города. Вечерами стоит поворот налево с Поземского на Чудскую. «Убитые дороги» предлагали 4 кольцевых перекрестка в этом проекте. Но не все предложения приняты. Повторимся: о проекте пока известно только по очень куцей информации.

Главным новшеством реконструкции должно быть расширение до полноценной четырехполоски. Кроме очевидных плюсов, это повлечет некоторый негатив. Прежде всего, для удобства пешеходов. Предполагаем, что проект реконструкции может содержать что-то вроде «рекомендаций по безопасности дорожного движения». Или применительно к нашим реалиям, «план уничтожения» одного или нескольких из 8 нерегулируемых пешеходных переходов. Непозволительная «роскошь», по сравнению с «зачищенным» Рижским проспектом, где их насчитывается только 5 штук.

Смотрите также 12 сюрпризов для водителей и пешеходов на дорогах Пскова. Обзор новаций

В связи с политикой последних лет совершенно понятно, что муниципалитет при поддержке ГИБДД может плотно заняться этой «недоработкой». Рекомендация проектировщика может стать удобным поводом для пересмотра «поголовья» дорожных зебр. По нашему мнению, наиболее высокие шансы исчезнуть имеют два перехода: на Поземского, 64 и возле льнокомбината. У первого есть «дублеры» - на светофоре «Шведской горки» и на перекрестке с улицей Невского. Второй находится примерно в 150 метрах от светофора на ул. Алмазной.

Во втором «эшелоне» - опасный переход через ул. Поземского возле перекрестка с Герцена. Его существование - это вопрос времени. С закрытием движения направо от храма Козьмы и Дамиана через переход поедет больше машин. Близость туристических троп не спасет. Правда, нам обещали новые стационарные видеокамеры. А тут как раз знак ограничения скорости «40» висит… «Оптимизация» ведь не панацея, можно и по-другому работать.

«Пешеходнику» на пересечении с Ваулиногорским шоссе предстоит переход на новый уровень со строительством светофора (предусмотрено заданием). Переходы на перекрестках с улицами Кошевого, Набат, Невского, у мясокомбината имеют более высокие шансы на «жизнь» ввиду обособленного расположения. Главный аргумент «оптимизаторов» - движение должно быть не столько удобным, сколько безопасным. Совместить эти два качества удается редко.

Декларируемый ГИБДД принцип «безопасность важнее удобства» распространяется и на водителей. Обратная сторона «четырехполоски» - запрещение всевозможных поворотов налево. Нечто подобное мы наблюдали в 2011 году после ремонта на Коммунальной. Тогда еще были «Дороги Единой России» вместо туркластера, помните? Только на Коммунальной много «заходов» на дворовую территорию и возможностей для «лавирования». А здесь мало придорожных жилых кварталов. Альтернативы часто просто нет. Дворовая территория домов №60, 62, 64 и 66 имеет всего один выезд на улицу Поземского. Когда запретят поворот налево, местным жителям придется разворачиваться на перекрестке с улицей Александра Невского. Для Петербурга нормально, для наших реалий слишком мудрено. У нас даже члены комиссии по БДД считают что «главная дорога» с изменением поворота - сложно для псковичей. «Наши водители привыкли, чтобы все шло прямо». Из-за ограничений по ГОСТам начинаются массовые нарушения и околоаварийные ситуации.

Очень интересно, как будет реализована схема движения без левых поворотов на участке от Алмазной до Ижорского батальона. Дорога здесь просто насыщена автосалонами, заправками, проездами, есть несколько жилых домов. Представим себе, что проезжую часть расширят и сделают двойную сплошную разметку без разрывов. Как разворачиваться на перекрестке с Алмазной? Где-нибудь отдельно нужна дополнительная площадка для разворота.

При расширении можно устроить полосы для выделенного поворота с Поземского налево на улицу Ижорского батальона и налево на АЗС. Оставить две полосы для движения прямо в сторону Гдовки, одну в центр. Примеры подобных развязок наши организаторы дорожного движения должны были много раз видеть у соседей в Прибалтике. Только внедрять не торопятся.

Выиграют что-нибудь пешеходы от реконструкции? На сегодняшний день значительная часть «дальней» половины улицы не приспособлена для ходьбы. По нечетной стороне улицы от Ипподромной до границы города мало пешеходных дорожек. Кое-где приходится идти рядом с дорогой.

Хочется увидеть на городских улицах современные светильники. Не такие, свет которых слепит водителя, сливается с огнями встречных автомобилей и скрывает часть дороги. А которые высвечивают и уничтожают густой мрак на обочинах возле пешеходных переходов.

Реконструкция улицы должна начинаться с перекладки подземных коммуникаций. На перекрестке Поземского - Алмазная периодически вспахивают квадратный участок в правой полосе. Потом полгода его заделывают, чтобы потом разрыть снова. Хорошо бы вывести все коммуникации за пределы дорожного полотна и спрятать под газон.

Что из этого реализовано в новом проекте, мы скоро узнаем. Предполагаю, что это должна быть очень серьезная работа. За проект реконструкции ООО «Стройдормост проект» получит почти 27 миллионов рублей. Это на самом деле большая работа. Документ может содержать, например ответы на вопросы какие здания мы должны подсветить и где ждать очередной распил деревьев.

Почему проект не презентуют широкой общественности? Пример реконструкции улицы Свердлова заставляет относиться с опаской к новым проектам из разряда «туристический кластер». Не хочется видеть новые парковочные места, превращённые в бесполезные газоны и автостоянки впритык к окнам жилых домов.

Сергей Сысоев