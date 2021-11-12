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Асфальтировать улицу Поземского в Пскове планируют начать весной

Асфальтировать улицу Леона Поземского в Пскове планируют начать в мае. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона провел рабочую встречу с исполняющим полномочия главы администрации города Пскова Борисом Елкиным. На ней они обсудили вопросы развития городской инфраструктуры.

«Сейчас там (на улице Леона Поземского - ред.) продолжается работа археологов, которые планируется завершить до конца ноября. После этого подрядчик приступит к прокладыванию подземных коммуникаций. Поставил задачу в мае начать асфальтирование, чтобы летом открыть движение на этом участке», - написал Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте и поблагодарил Бориса Елкина за включенность и системную работу.

Ранее исполняющий полномочия главы городской администрации осмотрел ход реконструкции улицы в прямом эфире в Instagram.