Ремонт Троицкого моста и улицы Поземского в Пскове планируют «запараллелить»

Ремонт Троицкого моста и улицы Леона Поземского в Пскове планируют «запараллелить». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил и. п. главы администрации города Пскова Борис Елкин.
По его словам, позже планируют разработать схему организации объезда. Пешеходное движение при этом можно будет осуществлять, в том числе, через Финский парк. «Мы понимаем, что деньги только пришли, нам еще нужно определить подрядную организацию, а после этого оперативно производить работы. Думаю, в сентябре мы начнем проводить конкурсные процедуры, к ноябрю подпишем контракт, а в ноябре-декабре, если все будет хорошо, начнем работать. Я надеюсь, что проблем не будет», - пояснил и. п. главы администрации города Пскова.
Борис Елкин также добавил, что после ремонта очертания моста будут повторены, но сама конструкция моста поменяется: сейчас он железобетонный, а будет - металлический.