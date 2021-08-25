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Ремонт Троицкого моста и улицы Поземского в Пскове планируют «запараллелить»

Ремонт Троицкого моста и улицы Леона Поземского в Пскове планируют «запараллелить». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил и. п. главы администрации города Пскова Борис Елкин.

«В рамках проекта не предусмотрено устройство временного объезда — он будет осуществляться по действующей сети, но мы понимаем, что у нас, к сожалению, есть продление сроков ограничения движения по улице Леона Поземского, поэтому мы постараемся максимально эти работы "запараллелить", чтобы граждане передвигались по городу с минимальными проблемами», - рассказал Борис Елкин.

По его словам, позже планируют разработать схему организации объезда. Пешеходное движение при этом можно будет осуществлять, в том числе, через Финский парк. «Мы понимаем, что деньги только пришли, нам еще нужно определить подрядную организацию, а после этого оперативно производить работы. Думаю, в сентябре мы начнем проводить конкурсные процедуры, к ноябрю подпишем контракт, а в ноябре-декабре, если все будет хорошо, начнем работать. Я надеюсь, что проблем не будет», - пояснил и. п. главы администрации города Пскова.

Борис Елкин также добавил, что после ремонта очертания моста будут повторены, но сама конструкция моста поменяется: сейчас он железобетонный, а будет - металлический.