←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что русскому хорошо то китайцу...
Как не запустить автомобиль
Почему нужно менять резину сейчас?
в МРЭО Живая очередь
Правила замены масла
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Кто на чем экономит при обслуживании?
Какой автомобиль надежнее?
Чем опасен дождь для авто
Все ограничения движения
Узнаешь себя?
Остановку? Да пусть переносят
Кольцо с дровяником
ещё Дороги 25.08.2021 17:272 Еще шесть дворов в Пскове привели в нормативное состояние. ФОТО 27.08.2021 17:450 Ремонт Троицкого моста и улицы Поземского в Пскове планируют «запараллелить» 27.08.2021 16:013 Реконструкцию Троицкого моста в Пскове планируют начать в 2021 году 27.08.2021 15:510 Правительство выделит деньги на ремонт Троицкого моста в Пскове 27.08.2021 15:120 Движение автомобилей на улице Кузнецкой в Пскове ограничили до 30 августа 26.08.2021 16:530 Круговое движение на перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове откроют 27 августа
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Ремонт Троицкого моста и улицы Поземского в Пскове планируют «запараллелить»

27.08.2021 17:45|ПсковКомментариев: 0

Ремонт Троицкого моста и улицы Леона Поземского в Пскове планируют «запараллелить». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил и. п. главы администрации города Пскова Борис Елкин.

«В рамках проекта не предусмотрено устройство временного объезда — он будет осуществляться по действующей сети, но мы понимаем, что у нас, к сожалению, есть продление сроков ограничения движения по улице Леона Поземского, поэтому мы постараемся максимально эти работы "запараллелить", чтобы граждане передвигались по городу с минимальными проблемами», - рассказал Борис Елкин.

По его словам, позже планируют разработать схему организации объезда. Пешеходное движение при этом можно будет осуществлять, в том числе, через Финский парк. «Мы понимаем, что деньги только пришли, нам еще нужно определить подрядную организацию, а после этого оперативно производить работы. Думаю, в сентябре мы начнем проводить конкурсные процедуры, к ноябрю подпишем контракт, а в ноябре-декабре, если все будет хорошо, начнем работать. Я надеюсь, что проблем не будет», - пояснил и. п. главы администрации города Пскова.

Борис Елкин также добавил, что после ремонта очертания моста будут повторены, но сама конструкция моста поменяется: сейчас он железобетонный, а будет - металлический.

Теги: #дороги #псков #Троицкий собор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы проходить техосмотр добровольно на личном автомобиле?
В опросе приняло участие 180 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
27.08.2021, 17:450 Ремонт Троицкого моста и улицы Поземского в Пскове планируют «запараллелить» 27.08.2021, 16:013 Реконструкцию Троицкого моста в Пскове планируют начать в 2021 году 27.08.2021, 15:510 Правительство выделит деньги на ремонт Троицкого моста в Пскове 27.08.2021, 15:120 Движение автомобилей на улице Кузнецкой в Пскове ограничили до 30 августа
27.08.2021, 11:140 Великолучанин погиб в ДТП в Ленинградской области 27.08.2021, 07:003 Электросамокаты стали втрое чаще попадать в ДТП 26.08.2021, 18:271 Две женщины пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Псковском районе. ФОТО 26.08.2021, 16:530 Круговое движение на перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове откроют 27 августа
26.08.2021, 16:050 Юридические лица в Пскове могут сэкономить при ремонте автомобилей 26.08.2021, 14:161 Проезд вблизи школы №21 в Пскове стал безопаснее 26.08.2021, 11:480 Молодой мотоциклист врезался в автомобиль в Великих Луках 26.08.2021, 11:343 Жители Крестов пожаловались главе Пскова на неблагоустроенные дворы
26.08.2021, 08:571 Мотоциклист пострадал в ДТП в Псковском районе 25.08.2021, 19:243 Лишенный водительских прав мужчина сбил человека на Рижском проспекте в Пскове 25.08.2021, 19:101 Подрядчик устранил выявленные недочеты на улице Алтаева в Пскове 25.08.2021, 17:272 Еще шесть дворов в Пскове привели в нормативное состояние. ФОТО
25.08.2021, 16:276 Фотофакт: На перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове готовятся к введению кругового движения 25.08.2021, 15:360 Определен подрядчик для ликвидации колейности на улице Сосновой в Пскове 25.08.2021, 13:570 Две аварии мешают движению автомобилей на Ольгинском мосту в Пскове 25.08.2021, 11:545 В Пскове исправили «кривую» разметку велодорожки на Октябрьском проспекте
25.08.2021, 08:503 Стали известны подробности ДТП на трассе Р-23 в Пустошкинском районе. ФОТО 24.08.2021, 20:590 Водители двух фур пострадали в ДТП на трассе Р-23 в Пустошкинском районе 24.08.2021, 19:370 Обжалование «чужих» штрафов по линии ГИБДД упростят с 1 сентября 24.08.2021, 19:102 Комплексы фотовидеофиксации в Псковской области начнут выявлять нарушения на переездах
24.08.2021, 17:520 Новый мост соединит проспект Гагарина и улицу Малышева в Великих Луках 24.08.2021, 17:490 К 1 сентября в Пскове исчезнет часть предупреждений о фотовидеофиксации 24.08.2021, 16:230 В Пскове могут начать штрафовать автоматически за нарушение правил проезда пешеходных переходов 24.08.2021, 14:280 Комплекс фотовидеофиксации на Октябрьском проспекте Пскова поменяет место дислокации
24.08.2021, 13:391 Более 7 километров автодороги отремонтировали в Псковском районе 24.08.2021, 13:350 Псковскую транспортную компанию оштрафовали за неисполнение госконтракта 24.08.2021, 13:131 В Пскове появится стационарная камера фотовидеофиксации нарушений правил остановки и стоянки 24.08.2021, 12:103 Комплексы фотовидеофиксации стали фиксировать втрое больше нарушений в Псковской области
24.08.2021, 11:080 Стойка полуприцепа грузовика отлетела в легковой автомобиль на дороге Заполье — Гдов 24.08.2021, 10:330 Под Псковом начали фиксировать выезд на «встречку» с помощью фотовидеофиксации 24.08.2021, 10:192 Лось погиб под колесами автомобиля в Порховском районе 24.08.2021, 09:510 Съезд на улицу Пригородную перекрыли в Пскове 24 августа
24.08.2021, 09:251 В Себежском районе водитель «Дэу Нексии» врезался в забор. ФОТО 24.08.2021, 07:150 Правительство просят снизить требования к ГОСТу по тонировке автомобилей 23.08.2021, 18:060 Автомобиль «Джили» съехал в кювет и опрокинулся в Псковском районе 23.08.2021, 17:360 Водитель «Рено» выехал на «встречку» и попал в ДТП в Великолукском районе
23.08.2021, 17:180 Мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся в Псковском районе 23.08.2021, 14:260 Витебские дорожники займутся ремонтом дороги на юге Псковской области 23.08.2021, 13:571 Почти 25% читателей ПЛН не откажутся от автомобиля при любых ценах на топливо 23.08.2021, 13:266 «Будете ли вы проходить техосмотр добровольно?» - тема опроса в «Автомире»
23.08.2021, 13:120 В России утвердили концепцию развития электротранспорта 23.08.2021, 11:120 В Псковской области за неделю выявили 61 пьяного водителя 23.08.2021, 09:590 Два автомобиля столкнулись на Четырех углах в Пскове 22.08.2021, 21:580 «ВАЗ» въехал в остановку в Новосокольническом районе
22.08.2021, 11:221 Техосматривайтесь 22.08.2021, 09:500 С 22 августа диагностическая карта больше не нужна для оформления ОСАГО 22.08.2021, 09:330 Автомобиль въехал в опору ЛЭП в Плюсском районе 21.08.2021, 19:200 ГИБДД напомнила об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября
21.08.2021, 17:400 81-летний велосипедист пострадал в ДТП в Печорском районе 21.08.2021, 13:000 Съезд на улицу Германа в Пскове перекроют 23 августа 21.08.2021, 03:0917 Опубликованы фото и видео с места ДТП с тремя погибшими в Псковской области 21.08.2021, 01:440 Три человека погибли в ДТП в Стругокрасненском районе
20.08.2021, 22:000 Псковичам рассказали, как снять налогообложение с несуществующего автомобиля 20.08.2021, 19:360 Госавтоинспекция напомнила псковичам о безопасности на асфальте 20.08.2021, 17:260 «Лифан» опрокинулся в Локнянском районе при движении по обочине, пострадала девушка 20.08.2021, 16:560 Три автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
20.08.2021, 16:430 Одностороннее движение введут на участке улицы Звездной в Пскове 20.08.2021, 15:590 Движение автомобилей ограничат на улице Кузнецкой в Пскове с 24 августа 20.08.2021, 15:000 Псковичам предлагают сделать свой путь на работу более выгодным 20.08.2021, 13:406 Нужна ли Пскову концепция развития велоинфраструктуры?
20.08.2021, 12:521 Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Гдовском районе 20.08.2021, 12:482 Автомобильная поэма: как стать сильным директором автосервиса за три года 20.08.2021, 12:292 Псковичам советуют избегать визитов в МРЭО утром во вторник и в субботу 20.08.2021, 09:480 Автомобиль с пьяным водителем перевернулся на крышу в Новосокольническом районе
20.08.2021, 09:370 Движение транспорта ограничат на улице Школьной в Пскове с 23 августа 20.08.2021, 09:020 Водитель «Киа» не учел погодные условия и столкнулся с «Фордом» в Плюсском районе 20.08.2021, 08:510 Молодой водитель «Лады» пострадал при столкновении с деревом в Куньинском районе 20.08.2021, 08:310 Лучших водителей пожарных машин определили в Псковской области
19.08.2021, 19:420 Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Пскове 20-22 августа 19.08.2021, 17:390 Вопросы безопасности дорожного движения обсудили в псковской Росгвардии 19.08.2021, 17:140 Низкопольные автобусы запустят на пригородных рейсах в Псковской области 19.08.2021, 17:050 Мост и очередной участок дороги Псков – Гдов – Сланцы отремонтируют за 582 млн рублей
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.