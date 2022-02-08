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АвтоМир / Дороги

Канализацию и теплотрассу прокладывают на улице Леона Поземского в Пскове

09.02.2022 08:35|ПсковКомментариев: 0

Канализацию и теплотрассу прокладывают на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм Бориса Елкина

«Проконтролировал ход реконструкции улицы Леона Поземского. Сейчас подрядчик проводит работы, которым не мешают зимние условия: устройство хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации и теплотрассы. Энергетики прокладывают новые электросети», - отметил Борис Елкин.

Всего на объекте работают 10 единиц техники и 30 человек. С наступлением весны подрядчик приступит к другим видам работ. 

«Поручил подрядной организации до конца недели скорректировать график производства работ с учетом планов по выходу на асфальтирование объекта. Это необходимо, чтобы скоординировать работу подрядчиков по реконструкции Советского (Троицкого) моста и ремонту улицы Труда. Постараемся минимизировать неудобства для граждан нашего города!» - подчеркнул Борис Елкин.

Теги: #администрация Пскова #реконструкция Поземского #улица Леона Поземского
Источник: Псковская Лента Новостей
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