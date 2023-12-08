Культура

Представлены первые в истории переводы произведений Пушкина на малайский

Первые в истории литературы переводы произведений А.С. Пушкина на малайский язык представили на Международном фестивале поэтов, писателей и переводчиков в Малайзии. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» со ссылкой на информацию от Россотрудничества.

Фото: электронное издание «Большая Азия».

Как сообщается, два стихотворения Пушкина на малайском в ходе форума, который проходил под лозунгом «Поэзия, мир и гуманность» и собрал около ста поэтов из 15 стран мира, прочёл автор их перевода, российский востоковед Виктор Погадаев. Ранее, в течение пятнадцати лет, он преподавал в малазийском университете. Взяться за переводческую работу его побудил факт почти полного отсутствия русской классики на малайском. Его первым опытом в этом направлении стало переложение «Хаджи-Мурата» Л. Н. Толстого в 2001 году, а уже в 2012 году в свет вышла антология русской литературы «Золотая роза» с переводами Погадаева. В текущем году читающим на малайском языке была представлена повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба», а сейчас, по сведениям Россотрудничества востоковед работает над «Дворянским гнездом» И. С. Тургенева.

Напомним, что в «Михайловском» пристально следят за трудами переводчиков Пушкина. Не единожды музей принимал у себя семинары для таких специалистов. Наиболее представительной из таких акций стал мастер-класс «От Пушкина к Пушкину — путь переводчика». Его проводил всемирно известный мастер Андре Маркович (Франция), в «портфеле» которого порядка восьмидесяти книг русских авторов XIX и XX веков, от Пушкина до Бродского, в том числе — роман «Евгений Онегин». Тогда в «Михайловское» приехали переводчики из 12 стран: из Аргентины, Боснии, Ирана, Испании, Италии, Мексики, России, Сербии, США, Турции, Франции и Чехии.

Напомним также, что изданная силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» книга итальянских переводов Аннелизы Аллевы «Александр Пушкин. Любовные стихи и эпиграммы» в нынешнем году получила Международную Пушкинскую премию в Риме.