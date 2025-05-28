Культура

Александр Борисов: Исаак Кикоин внес колоссальный вклад в поддержание на планете мира

Физик-ядерщик Исаак Кикоин, входивший в группу ученых, разработавших советскую атомную бомбу, внес колоссальный вклад в поддержание на планете мира. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил Александр Борисов, депутат Государственной Думы и председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Так эксперт прокомментировал выход серии материалов об Исааке Кикоине в проекте «Разговоры о важных», аудитория увидела посвященный ученому видеофильм, услышала радиопрограмму и прочитала публицистическую статью.

Проект выходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Гражданская пресса» выпускает материалы о выдающихся созидателях, внесших большой вклад в развитие страны и связанных с Псковской областью. Вышедший контент получает широкое распространение в региональных СМИ и в соцсетях. В «Разговорах о важных» уже вышли серии о математике Софье Ковалевской, государственном деятеле Афанасии Ордине-Нащокине, коллекционере Федоре Плюшкине, моряках-первопроходцах братьях Лаптевых, историке и государственном деятеле Василии Татищеве, авторе концепции «Москва – Третий Рим» старце Филофее, авторе четырехзначных математических таблиц Владимире Брадисе, первооткрывателе клещевого энцефалита Льве Зильбере. На очереди история велопутешественника Глеба Травина.

Александр Борисов напомнил, что СССР разрабатывал ядерное оружие в ответ сначала на немецкую, а затем на американскую угрозу. Советская бомба появилась вслед за американскими бомбардировками японских городов Хиросима и Нагасаки, а после появления у нашей страны ядерной бомбы ее потенциальные противники больше не использовали аналогичное оружие по реальным целям, так как в вопросе вооружений сложился паритет между противостоящими державами.

Александр Борисов.

«Исаак Кикоин и другие ученые, работавшие над советской ядерной программой, внесли неоценимый вклад в поддержание на планете мира, за что человечество будет всегда благодарно нашим величайшим умам. Для нашего региона особый повод для гордости - тот факт, что Исаака Кикоин окончил в Пскове школу и землемерное училище, сделал здесь первые шаги в науку», - заключил Александр Борисов.