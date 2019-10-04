ЖКХ

В Псковской области планируют переоборудовать 348 лифтов, приходящих в негодность

В Псковской области собираются заменить оборудование в 348 лифтах, у которых истекает срок эксплуатации. Об этом 22 октября сообщил и.о. гендиректора Фонда капитального ремонта (ФКР) Псковской области Виктор Иващенко, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«В 2020 году у нас заканчивается срок эксплуатации 348 лифтов, - отметил Виктор Иващенко. - Объем - большой! И мы просили у властей внести предложение для жильцов, чтобы по максимуму сделать лифтовое оборудование. Скорее всего, мы и дальше будем продвигать эту инициативу».

Со слов и.о. гендиректора ФКР области, переоборудовать эти лифты удастся в 2020 - 2021 годах, за 200 миллионов рублей, по проекту кредитования ускоренной замены лифтового оборудования в жилых домах. Кроме того, Виктор Иващенко подчеркнул, что в ближайшем будущем так необходимо будет переоборудовать 1059 лифтов, за сумму - около 400 миллионов рублей.