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Эксперт назвал положительные и отрицательные стороны перехода от Фонда капремонта Псковской области на спецсчет

22.10.2019 21:44|ПсковКомментариев: 0

И.о. гендиректора Фонда капитального ремонта (ФКР) Псковской области Виктор Иващенко поделился мнением о том, когда жильцы забирают свои деньги у регоператора и переводят на спецсчет. О положительных и отрицательных сторонах этого Виктор Иващенко рассказал 22 октября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«У перехода на спецсчет есть положительные и отрицательные моменты. Если перевести средства на спецсчет - ответственность ложиться на управляющую компанию и на самих собственника, - отметил Виктор Иващенко. - Плюс этого - в том, что жители смогут установить размер сбора средств выше, чем установленный фондом, и ремонтировать все, что хотят. Но есть и другой момент: нужно выбрать подрядную организацию, следить за строительством, осуществлять приемку. Этим может заняться фонд, если из него не уходить».

Также и.о. гендиректора ФКР области добавил, что массовый переход собственников на спецсчет может привести к разрушению других домов, где тоже живут люди: «Если не ошибаюсь, в Ярославской области больше 50 процентов населения ушло на спецсчета, и получилось так, что все жилье, которое почти ветхое, осталось без средств! Поскольку в "общем котле" не было денег. Так что это палка о двух концах».

Виктор Иващенко подчеркнул, что жильцы домов, где квартир меньше, чем 120, не смогут своими силами собрать средства, чтобы провести капремонт: «В небольших домах сделать кровлю - будет стоить от миллиона рублей. Там же - могу собрать 600 - 800 тысяч. А ведь ремонт может обойтись и в сумму больше, чем 2 миллиона».

И.о. гендиректора областного отделения ФКР напомнил, что для проведения работ по программе капремонта существует 3 источника финансирования: муниципалитет, регион и сами жильцы.

Теги: #ЖКХ #эхо москвы в пскове #капремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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