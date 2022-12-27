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Константин Болотин о состоянии и обновлении систем псковского «Горводоканала»

Гостем очередного выпуска программы «Обратный отсчёт», в которой известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года, стал депутат Псковской городской Думы, директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. Предлагаем вашему вниманию текстовую версию эфира.

О судьбе программ приграничного сотрудничества

Любовь Кузнецова: Константин Васильевич, начнём с подведения общих итогов для «Горводоканала». Как известно, текущий год был сложным и в геополитическом, и в экономическом смысле. В связи с этим была приостановлена программа приграничного сотрудничества, для Пскова и для вашего предприятия она имела значительную пользу. Как вы вышли из этой ситуации? Я не хочу сказать, что это единственная программа, с которой работает «Горводоканал». Безусловно, нет. Были ли ещё «потери» в уходящем году?

Константин Болотин: Действительно, у нас в этом году завершается большой этап работы по приграничным программам. Мы за последние пять лет привлекли порядка 550 миллионов рублей грантовых средств на модернизацию, капитальный ремонт и обновление основных фондов нашего предприятия. И эти денежные средства не ложатся впрямую в тариф, не ложатся на плечи населения и юридических лиц. Так как это грантовые деньги, они практически не несут бремени содержания за счёт тарифа.

Наше предприятие вложило 10% своего софинансирования, то есть более 50 миллионов рублей. Эти деньги как раз из прямого тарифа предприятия и от поступающей платы за негативное воздействие. Мы достаточно эффективно отработали эти денежные средства: реконструировали очистные сооружения канализации, установили новое оборудование для биологической очистки стоков. За счёт установки нового энергоэффективного оборудования мы сумели достичь снижения расходов по электроэнергии на 7%. Я считаю, это очень хороший показатель.

Любовь Кузнецова: Ещё раз, за счёт чего?

Константин Болотин: За счёт установки более современного энергоэффективного оборудования. Мы поставили новые современные воздуходувки с системой частотного регулирования. Теперь мы можем проводить последующую модернизацию как раз за счёт этой экономии.

Также мы приобрели две машины, как вы помните. Это большая современная машина Man, позволяющая промывать сети канализации. Также мы купили небольшую каналопромывочную машину на базе «ГАЗели». Она более мобильная, позволяет обслуживать дворовую канализацию. Поэтому в этом году достаточно много денежных средств вложено и инвестировано в модернизацию.

Что касается потерь, действительно, Евросоюз прекратил финансирование программ, и остатки по программам мы будем финансировать за счёт собственных средств. Сейчас проводим работу с правительством Псковской области, оно также участвует в вопросе привлечения финансов.

Любовь Кузнецова: То есть вы перемоделировали ситуацию: приостановлены взаимоотношения с зарубежными партнёрами, но это не значит, что вы полностью отменили те планы, которые были изначально по этой программе?

Константин Болотин: Да, вы правильно сформулировали подход. Правительство также поменяло подход к регионам, и сегодня очень много программ, которые правительство финансирует за счёт федерального бюджета. Главное - попасть в эту программу. И правительство Псковской области прорабатывает необходимость и возможность участия в той или иной программе, с учетом наших потребностей. Мы представляем информацию, где бы мы хотели участвовать, на что у нас есть проекты, где мы готовы запроектироваться, чтобы дальше привлекать средства за счёт федерального бюджета.

Об установке энергоэффективного оборудования

Любовь Кузнецова: В программах есть требования по установке именно энергоэффективного оборудования?

Константин Болотин: У нас есть закон об энергоэффективности, который сподвигает всех переходить на энергоэффективные технологии. Но и любой руководитель понимает необходимость установки такого оборудования, которое позволит в будущем экономить и электроэнергию, и газ, и тепло, и так далее. Это позволяет больше денег тратить на модернизацию и на последующее содержание этого оборудования.

О работе колл-центра и переходе на прямые договоры с потребителями

Любовь Кузнецова: Самым заметным изменением в работе «Горводоканала» для нас, горожан, стало появление колл-центра. Он - главная связующая нить между потребителями ваших услуг и «Горводоканалом». Колл-центр стал следствием перехода предприятия на прямые договоры с нами, клиентами. Расскажите, в чём удобство работы по прямым договорам для «Горводоканала»? Что они дают в практическом смысле этого слова, памятуя о том, что, по моему, в 2018 году был закон о том, что нужно переходить на прямые договоры? Уже прошло много лет, и эта работа проводится интенсивно, можно чувствовать её результаты.

Константин Болотин: В 2018 году вышел федеральный закон, который позволяет гражданам переходить на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие компании, которые (не все, но зачастую) пользуются денежными средствами и вовремя не рассчитываются за поставленный ресурс. Вследствие этого был достаточно большой, резкий скачок роста количества лицевых счетов, которые мы обслуживаем. До 2018 года мы обслуживали порядка 65 тысяч лицевых счетов. На сегодняшний день - более 100 тысяч. То есть за три года фиксируется практически двукратное увеличение количества лицевых счетов.

Любовь Кузнецова: Это серьёзная нагрузка для специалистов предприятия?

Константин Болотин: При условии того, что мы не увеличивали штат своих сотрудников. Поэтому на каждого сотрудника, работающего в службе по работе с абонентами, очень сильно возросла нагрузка. Мы очень долго пытались найти оптимальный режим работы, чтобы успевали и со звонками справляться, и обслуживать людей, которые приходили к нам, в том числе за информационной помощью. Долго к этому шли. После встречи с коллегами на сочинском «Водоканале» мы получили опыт, проработали его под себя и нашли, скажем, окончательный вариант возможности перехода на работу именно в формате колл-центра. То есть раньше человек приходил, его встречал наш сотрудник, который мог параллельно и по телефону разговаривать, и давать какую-то справку, распечатку: он делал 2-3 дела одновременно, что увеличивало и ошибки, и время ожидания, приводило к раздражению и людей, и наших сотрудников. Это был достаточно болезненный момент.

Теперь же мы разделили процесс звонков, провели обучение своих сотрудников не только по работе с населением в части начислений, но и по техническим вопросам, и по работе с технологическим присоединением, и по вопросам аварийных служб, и так далее. То есть сотрудник колл-центра - это, в принципе, универсальный солдат, который знает всё про работу предприятия.

Любовь Кузнецова: Ещё раз: колл-центр - это не стол справок?

Константин Болотин: Нет.

Любовь Кузнецова: И даже, по моему, есть требования к процентному соотношению принятых, не принятых звонков, отработанных за какое-то время. Я была удивлена, насколько глобальный подход к работе этого подразделения.

Константин Болотин: Весь этот процесс контролируется и модерируется специальной программой, которая может дать любую статистику по работе любого сотрудника колл-центра: сколько он принял звонков или не принял, время разговора, любой разговор можно прослушать, он достаточно долго хранится в базе. То есть мы можем в любое время вернуться к тому или иному звонку и прослушать его, принять некие меры, если требуется. Все сотрудники, ещё раз повторю, знают всё о работе предприятия. Они знают номера законов, они знают нормативную документацию, которую необходимо до людей довести. То есть они обладают любой актуальной информацией о работе предприятия. Несмотря на это, также у нас продолжает работать аварийно-диспетчерская служба, которая круглосуточно готова принять звонки по авариям, рассказать, где и что отключено, если у людей не хватает информации.

Любовь Кузнецова: Получается, что колл-центр работает в рабочее время с основным мотивом: обработать обращения граждан, а АДС работает с аварийными звонками в круглосуточном режиме?

Константин Болотин: Да.

Любовь Кузнецова: Это очень хорошо. Скажите, пожалуйста, как совершенствовали колл-центр? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь - это четыре месяца работы. Знаю, что изначально и вам, и вашим специалистам не совсем нравились все аспекты работы колл-центра, приходилось что-то модернизировать, усовершенствовать, менять и так далее. Менялась работа?

Константин Болотин: Вначале, естественно, потратили время на обучение своих специалистов. Периодически мы сталкивались со сбоями программного обеспечения. Приходилось оттачивать именно те вопросы, которые большей частью возникали у наших сотрудников, специалистов. Со временем мы модернизировали работу, график подстроили. Сегодня наш колл-центр работает с 8.00 до 18.00. При том, что предприятие работает до 17.00, у нас остаётся дежурный специалист. Готовы принять звонки и в нерабочее время. Сегодня у нас приём звонков, по статистике, в среднем от 94 до 97%. В пиковые дни мы принимали более тысячи звонков в день.

Любовь Кузнецова: Это тогда, когда нужно показания приборов учёта принять?

Константин Болотин: Либо когда подаются показания приборов учёта, либо когда люди получили квитанции, и у них возникают вопросы.

О развитии онлайн-сервисов и вступлении в РАВВ

Любовь Кузнецова: «Горводоканал», как и любое современное предприятие, всё больше вводит онлайн-сервисы, но полностью перейти на цифровое общение с клиентами, видимо, пока невозможно. Я имею в виду людей почтенного возраста, которые или не доверяют, или неуверенно пользуются интернет-технологиями. Я так понимаю, что вы, параллельно развивая цифровое пространство, оставляете и классические варианты общения с вашими клиентами?

Константин Болотин: Да, мы выделили отдельную зону для приёма людей, желающих общаться вживую. Действительно, есть такие люди, которые просто привыкли так жить, им нужно общение. Есть три человека, которые принимают людей, приезжающих к нам на предприятие с тем или иным вопросом в очном формате. Хотя мы приветствуем общение людей посредством электронной почты, мессенджеры или путём работы через ГИС ЖКХ, мы очень хорошо работаем с этой системой, она тоже позволяет получать обращения, жалобы.

Любовь Кузнецова: Личный кабинет есть у вас на сайте?

Константин Болотин: Есть, через личный кабинет можно получить любую информацию: и по начислениям, и справку по показаниям приборов учёта. Любая форма общения нами приветствуется. Более того, мы сейчас распространяем через квитанции возможность получения согласия людей получать квитанции в электронном виде, что даёт возможность также получить экономию по бумаге и внести свой вклад в экологию.

Любовь Кузнецова: Общаясь с коллегами, вы, как продвинутый руководитель, постоянно обмениваетесь опытом. Вы уже упомянули выше, что при налаживании работы колл-центра обращались к опыту сочинских коллег. Знаю, что это не единичный пример. Буквально недавно состоялось общение с соседями из Великого Новгорода. Возможно, вы ещё назовёте примеры такого опыта и общения? Вы подчерпываете у них интерес, опять же, к развитию цифрового пространства?

Константин Болотин: Действительно, общаться со своими коллегами - это не только опыт, но и большой интерес. Мы относительно недавно вступили в Российскую ассоциацию водоснабжения и водоотведения, что дало нам возможность напрямую общаться с руководителями ассоциаций, имеющими прямой доступ и в министерство, и в антимонопольную службу, и в правительство.

Любовь Кузнецова: Это не только опыт, но и полезные связи.

Константин Болотин: Да, сейчас мы находимся в общей группе и имеем прямой контакт с каждым руководителем водоканала, входящим в эту ассоциацию. И имеем возможность практически в режиме онлайн обсудить ту или иную проблему того или иного водоканала, если вдруг она возникает.

Любовь Кузнецова: То есть это десятки предприятий по всей стране?

Константин Болотин: Считайте, около 80 предприятий, в том числе масштаба городов-миллионников. Если у того или иного директора возникает проблема, он может написать об этом в чате и получить помощь, совет. Это позволяет решать задачи практически в режиме онлайн.

Любовь Кузнецова: Вам приходилось пользоваться таким мозговым штурмом от коллег?

Константин Болотин: Да, мы участвуем периодически. Здесь, как раз-таки, получаешь радость от общения, потому что обогащаешься опытом, ассоциация также даёт возможность практически напрямую поднимать ту или иную проблему, связанную с законодательством. Как вы знаете, оно сегодня меняется очень быстро, и не всегда один закон коррелирует с другим, часто бывают правовые провалы. Ты пишешь о той или иной коллизии, с которой столкнулся, и достаточно быстро получаешь ответ, помощь, методическую поддержку.

Любовь Кузнецова: Это была ваша инициатива вступить в эту ассоциацию, или ассоциация пригласила вас к сотрудничеству?

Константин Болотин: Мы в какой-то момент поняли, что одни не справимся с информационным потоком, даже правильнее сказать - с отсутствием информационного потока. Мы жили вне него. И это была наша инициатива - вступить в эту ассоциацию и присоединиться к большой группе наших коллег.

О работе с должниками

Любовь Кузнецова: Я бы хотела вернуться к теме прямых договоров. Они позволяют вашим службам напрямую работать и с должниками. А это всегда эффективнее, нежели работать через посредника, управляющую компанию. Это важно. Действительно, это тоже влияет на экономию средств, на получение средств, значит, и на модернизацию. Расскажите, пожалуйста, об этом, потому что это очень важный вопрос.

Константин Болотин: Мы очень серьёзно относимся к работе с дебиторами. Для нас, наверное, один из приоритетов - правильно выстроить эту работу. И у нас на предприятии даже создана специальная рабочая группа, в которую входят специалисты и правовой службы, и службы по работе с абонентами. Раз в месяц мы подводим итоги этой работы. Не хвастаясь, могу отметить, что у нас очень сильная группа, и мы очень хорошо отрабатываем долги дебиторов. Процент собираемости - примерно 96-98%. Я считаю, что это очень хороший процент собираемости. И с населением работаем напрямую, и с судебными приставами, с банками. Мы работаем в любом направлении, которое позволяет эффективно людям напоминать о том, что они должны.

Любовь Кузнецова: Действительно, это очень серьёзные проценты. Но зачастую приходится ведь и в суды идти? А каков процент безнадежных, так называемых, долгов? Есть такие?

Константин Болотин: Конечно, есть. Когда проходит срок исковой давности, приходится списывать эти долги. Кто-то принципиально не платит, кто-то по какой-то другой причине. Но мы стараемся отработать максимально возможное количество.

Любовь Кузнецова: Константин Васильевич, это физические или юридические лица, как правило?

Константин Болотин: Юридические лица тоже есть. Особенно, когда они входят в стадию банкротства. Естественно, эти долги становятся практически мёртвыми. Но и с физическими лицами есть случаи. Они тоже сейчас начинают банкротиться. Мы сегодня получаем большее число писем о том, что человек уходит в банкротство и не способен на оплату. Сейчас большой рост, кстати, таких случаев.

Любовь Кузнецова: Получается, что есть судебное решение по банкротству физического лица, и вы уже можете списать эти долги?

Константин Болотин: Есть процедура, они не сразу списываются. Должен пройти определённый период времени, но потом - да, мы списываем.

Любовь Кузнецова: Вы индивидуально работаете с каждым должником. У вас есть определённые, скажем так, модели для людей, для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. То есть когда человек приходит к вам или звонит в колл-центр и говорит о том, что может доказать, что у него трудная жизненная ситуация, и он готов платить, но не в тех объёмах и размерах, которые приходят в квитанции, как моделируется такая ситуация?

Константин Болотин: Мы с таким человеком обсуждаем его финансовую возможность по оплате и договариваемся о той или иной рассрочке за тот период, который он сам обозначает. Например, он готов рассчитаться за полгода. Мы с ним заключаем соглашение, что в течение полугода он равными платежами гасит свою задолженность.

Любовь Кузнецова: Это рабочая схема?

Константин Болотин: Конечно. Бывает, что человек в один месяц не справился, но он пишет, что в следующем месяце заплатит за два месяца. Тоже идём навстречу.

Любовь Кузнецова: И такие акции как «Амнистия по пеням» под Новый год вы тоже проводите?

Константин Болотин: Вот, мы объявили в этом году амнистию.

Любовь Кузнецова: В чём смысл? Давайте поясним радиослушателям.

Константин Болотин: Смысл следующий: когда появляется просроченная задолженность, мы начисляем пени. Она, естественно, с каждым днём и месяцем нарастает. Это приводит к тому, что задолженность становится кратно больше, чем сами платежи. Но если мы объявляем амнистию, и человек в этот период времени гасит свою задолженность, то списываем этот накопленный штраф. И заплатить остаётся только саму задолженность. В следующий год абонент выходит без просроченной задолженности.

О функционировании системы водоснабжения в Пскове

Любовь Кузнецова: Поговорим о функционировании системы водоснабжения в Пскове в этом году. Как она себя чувствовала? Какова аварийность, ну и, конечно, сколько километров сетей, сколько насосных станции удалось обновить?

Константин Болотин: Что касается водоснабжения: сегодня мы подаём воду из двух источников - из реки Великой и из подземного водозабора. Что касается работы поверхностного источника, то мы поднимаем и обрабатываем в сутки порядка 40-45 тысяч кубометров воды, подаём эту воду в город. В этом году мы работали в плановом порядке. Каких-то больших аварий на головном предприятии у нас не было. Более того, в этом году мы запустили строительство станции гипохлорита. Наша задача - уйти от химически опасного элемента-обеззараживателя - хлора. В мае следующего года станция должна быть построена, введена в эксплуатацию. Сейчас очень большой объём работ уже выполнен, идёт монтаж оборудования. Останется закончить, благоустроить и выполнить пусконаладку. Это позволит нам все-таки уйти с потенциально опасного объекта, который находится на границе города Пскова. У нас есть два внештатных звена, которые постоянно должны быть готовы. Мы проводим учения, МЧС приезжает, проверяет нас. Большие требования к содержанию этого склада.

Любовь Кузнецова: А вот с точки зрения современной и несовременной технологии - переходите на более современные?

Константин Болотин: Есть технология и такая, и такая. Они обе современны, обе вполне рабочие. И многие водоканалы работают именно на такой схеме. Просто каждый оценивает для себя все риски и возможности, которые есть в той или иной технологии. Хлор, он, действительно, более концентрированный, и если мы берём себестоимость расходов, то он дешевле, чем гипохлорит. Но почему мы планируем перейти? Так как мы строим подземный водозабор, и вода из подземного источника более стабильная в части биологического загрязнения, то на эту воду не надо тратить достаточно больших доз, там достаточно иметь только гипохлорит. И в этом случае мы будем очень сильно экономить на химических реагентах.

Любовь Кузнецова: А мы как это почувствуем? Вернее, мы не почувствуем запаха хлора в воде, который иногда все-таки чувствуется? Или, может, цветность изменится?

Константин Болотин: Вы этого вообще не почувствуете, но запаха хлора точно не будет. Нам приходится чуть больше добавлять хлора весной и осенью, когда лёд становится или тает. Идёт достаточно большое шугообразование, поэтому приходится добавлять дополнительно химические реагенты.

Что касается подземного водозабора, мы также проводим работы по его строительству и вводу в эксплуатацию. Фактически остались небольшие работы по благоустройству, установке забора, пусконаладке, и фактически мы будем готовы его запускать.

О строительстве станции умягчения воды

Константин Болотин: Поговорим и о строительстве станции умягчения. Наконец-то были привлечены финансы из правительства, они дошли. Администрация города разыграла контракт. Сейчас подрядчик уже заходит на площадку, завозит материал. Мы ему передали площадку под строительство, она будет находиться рядом с нами.

Любовь Кузнецова: На улице Советской Армии?

Константин Болотин: Нет, на улице Леона Поземского - у пересечения с Ваулиногорским шоссе. Эта станция будет строиться у подземного водозабора. Мы приняли решение, что введём объект в эксплуатацию в полном объёме, наш подземный водозабор, после строительства станции умягчения. Это было бы логично. Если мы сейчас запустим его, то год люди будут получать более жесткую воду, и с этим столкнутся не только жители Овсища, улиц Владимирской, Никольской, Ижорского Батальона, от которых сейчас поступают жалобы на налет. Поэтому мы вначале введём станцию умягчения, отрегулируем весь комплекс и запустим его, наверное, уже в 2024 году.

Любовь Кузнецова: Год на пусконаладку, на ожидание необходимого периода, а потом она пойдёт в работу?

Константин Болотин: Год на строительство станции умягчения, и потом последующие пусконаладка и внедрение.

О системе водоотведения

Любовь Кузнецова: Скажите, пожалуйста, как в течение года функционировала система водоотведения - сети, насосные станции? Что удалось обновить?

Константин Болотин: У нас в обслуживании 30 канализационных насосных станций. В рамках инвестиционной программы в этом году реконструировали насосную станцию на улице Яна Райниса, насосную станцию на улице Пригородной.

Любовь Кузнецова: Это уже другой конец города.

Константин Болотин: Да, также мы реконструировали за счёт собственных финансов насосную станцию в Крестах, для местных жителей это достаточно хорошее дело. Потому что насосная станция стоит во дворе, и запахи люди ощущали. На самом деле, она построена вне рамок современной санитарной зоны, расстояние до ближайшего дома должно быть 50 метров, а там - порядка 20. То есть мы взяли на себя финансовую нагрузку и отремонтировали станцию, поставили современные насосы, обновили оборудование, поставили систему диспетчеризации, позволяющую наблюдать дистанционно за работой станции. Поэтому у нас сейчас работает современная станция.

Что касается сетей, в этом году сделали проект на реконструкцию очень большого коллектора, который идёт вдоль улицы Максима Горького до Комсомольской площади. Это очень перспективная работа. Будем изыскивать средства на её реконструкцию, потому что там очень дорогие работы. Коллектор - тысяча миллиметров, то есть метровый.

Любовь Кузнецова: Получается, вы его обновляете за счёт того, что он собирает стоки с большой площади города?

Константин Болотин: Он их собирает более чем с половины города. Весь массив Запсковья туда попадает, центр и ближний центр.

Любовь Кузнецова: Он уже старенький или просто в силу того, что объём нагрузки на него значительный?

Константин Болотин: Этот коллектор был построен очень давно. Наверное, в 70-х годах, и он требует реконструкции. Поэтому мы эту работу сейчас начали. Сделали проект на реконструкцию, и наша задача - привлечь финансирование на сами работы.

Любовь Кузнецова: Это капиталоёмкая история?

Константин Болотин: Очень. Около 200 миллионов рублей стоят работы по сегодняшним расценкам.

Любовь Кузнецова: Я так понимаю, что вы, опять же, участвуя в различных государственных федеральных программах, будете искать эти средства?

Константин Болотин: Мы уже подали заявку в правительство России через правительство Псковской области и ждем согласования финансирования.

Любовь Кузнецова: Вы сказали, что всего 30 станций на весь город, а обновили три. В каком состоянии все остальные?

Константин Болотин: Ежегодно проводим планово-предупредительные работы: меняем насосы, грабельное оборудование. Часть станций реконструировали в 2018 году. Реконструировали насосную станцию за стадионом «Электрон» в рамках Фонда содействия реформированию ЖКХ. Там были проведены большие работы на 170 миллионов рублей. Все станции поддерживаем в рабочем состоянии. По мере необходимости мы включаем их в инвестиционные программы и в плановом режиме меняем, ремонтируем, восстанавливаем.

Об очистных сооружениях

Любовь Кузнецова: Очистные сооружения. Расскажите, пожалуйста, о модернизации этого важного звена в работе «Горводоканала».

Константин Болотин: Это основная наша обязанность - очищать сточные воды. Оборудование очень сильно изнашивается, потому что агрессивная среда влияет на металл и оборудование. Плюс туда стекаются стоки со всего города. К сожалению, туда попадает и мусор, выводящий оборудование из строя, и песок вместе с дождями попадает.

Любовь Кузнецова: И человеческий фактор: что только не выбрасывают, к сожалению.

Константин Болотин: Это тоже для нас больной вопрос: то, что люди выбрасывают в систему канализации. Очень много оборудования выводится из строя. Приходится много денег тратить на восстановление, на замену оборудования. Но мы всё равно эту работу не останавливаем. Мы понимаем, что если не выполнять эту работу, будет очень большой вред экологии. Здесь, опять же, можно вернуться к вопросу об энергоэффективности и энергоэкономии.

Поэтому работа проходит, там у нас работают профессионалы, план есть. И в рамках этого плана мы и новое современное оборудование включаем. В следующем году планируем объявить конкурс на проектирование установки станции ультрафиолетового облучения, то есть мы хотим установить станцию для дополнительной очистки через УФО.

Любовь Кузнецова: Это, опять же, современные технологии, которые используются на современных предприятиях?

Константин Болотин: Да, у нас это в перспективе на следующий год.

О передаче «Горводоканалу» сетей ливневой канализации

Любовь Кузнецова: Не могу вас не спросить о том, как проводите работу по приемке в ведение «Горводоканала» сетей ливневой канализации. Это достаточно серьезный вызов для предприятия, ведь речь идёт почти о 300 километрах «ливневки».

Константин Болотин: Администрация города приняла решение о перестройке работы специализированной службы города, которая сегодня занимается обслуживанием, в том числе, ливневой канализации, и функцию обслуживания ливневой канализации теперь передают в «Горводоканал».

Любовь Кузнецова: Это нормальная практика для России или это новация, которая свойственна только Пскову?

Константин Болотин: Нет, эта практика по России существует, во многих городах водоканалы занимаются обслуживанием и содержанием ливневой канализации. Просто мы к этому приходим только сейчас. Для нас это, действительно, вызов, это большая работа, даже если говорить про работу в правовом поле - это и изменение документов, и увеличение штата, и изменение нормативного законодательства, и так далее.

Мы были в командировке в Новгороде. Как раз новгородский водоканал с 2017 года занимается обслуживанием ливневой канализации. С нами поделились этим опытом. Мы понимаем, с чего надо начать, к чему мы должны прийти. Возвращаясь к администрации, они провели инвентаризацию имущества. Пока мы сейчас видим, что зарегистрировано сетей на 102 километра.

Любовь Кузнецова: Это если говорить про официальные данные?

Константин Болотин: Да, пока мы говорим о том, что зарегистрировано. Дальше наша задача - проинвентаризировать, что есть по факту: пройтись ножками, измерить диаметр, описать состояние. И после этого наша задача - сделать схему. У нас есть схема водоснабжения, схема водоотведения, утверждённая администрацией города. И следующая задача - это на основании проведённой инвентаризации сделать схему ливневой канализации. После этого мы должны будем выйти на тариф. Расчёт тарифа и заключение договоров с юридическими лицами, имеющими земельные площади, большие крыши, которые куда-то отводят воду. Мы должны будем установить тариф на то, чтобы мы принимали эти стоки и в какой-то мере очищали их.

Любовь Кузнецова: Сюрпризы, наверняка, будут, Константин Васильевич? Имея в виду протяженность ливневой канализации, которая, по неофициальным данным, оценивается в 300 километров?

Константин Болотин: Конечно, мы будем находить то, о чём многие даже не знали. Будут, наверное, такие моменты, когда все думали, что труба там есть, а её на самом деле нет. И наоборот. Либо труба может быть засыпана, переломана, и поэтому стоки текут не туда, куда надо. Мы к этому готовимся и морально, и физически. На следующий год это один из вызовов, которые мы на себя приняли.

Любовь Кузнецова: Я полагаю, таким же путём, наверное, шли и ваши новгородские коллеги, с которыми вы общались?

Константин Болотин: В каждом городе свои нюансы, но принцип там такой же. Там ливневая канализация принадлежала акционерному обществу, которое обанкротилось, и администрация города была вынуждена забрать это имущество и передать новгородскому водоканалу.

Любовь Кузнецова: Понятно, что нужны будут вложения. Полагаю, как на обновление сетей канализации, так и на их оборудование. Смогут ли имеющиеся на вашем предприятии машины работать и на фронте «ливневки»? Или там необходимы узкоспециализированное оборудование, вложения технического характера?

Константин Болотин: Мы сейчас будем рассчитывать на то оборудование, тот транспорт, которые находятся в специализированной службе. И начнём работу именно с этим транспортом. Естественно, тот транспорт, который у нас есть, будет в подмогу. Но мы всё равно будем рассчитывать на обновление транспорта в будущем, чтобы успешно и своевременно обслуживать ливневую канализацию. Мы же живём в этом городе. Мы после каждого дождя видим, где есть проблемы. И мы видим, куда это всё плывёт.

В процессе своей деятельности мы обнаружили много незаконных врезок ливневой канализации в нашу сеть канализации. Инвентаризация поможет нам вскрыть всё, что есть, и дальше привести в соответствие.

О планах на 2023 год

Любовь Кузнецова: Каковы планы на 2023 год? Какие ключевые направления: что в мыслях, что точно будет, что вы ожидаете?

Константин Болотин: Это строительство станции умягчения с запуском подземного водозабора. Это проектирование станции ультрафиолетового облучения по очистным системам канализации. Мы планируем в следующем году начать работу по санации коллектора водопровода на улице Вокзальной между двумя вокзалами.

Любовь Кузнецова: А вот это требует расшифровки и перевода на русский язык.

Константин Болотин: Санация - это улучшение качества трубы путём пропуска в неё полиэтиленового чулка, так скажем, который позволяет эту трубу обслуживать ещё 50 лет.

Любовь Кузнецова: То есть труба по факту прохудилась, и вы её просто ремонтируете?

Константин Болотин: Мы внутри этой трубы ставим другую трубу, которая позволит не раскапывать участок, бестраншейным способом улучшить этот участок водовода.

Любовь Кузнецова: А вот за такие технологии отдельное спасибо от горожан.

Константин Болотин: Да, все-таки это вокзал, там ещё и памятник стоит, поэтому не хотелось бы там копать. Плюс мы планируем в следующем году реконструировать коллектор на улице Петрова, там достаточно большой участок, около километра. Так мы хотим поменять водопровод на улице Декабриста Пущина, это нам позволит стабилизировать водоснабжение на Запсковье и в Любятово. Это наши основные планы. Плюс мы хотим ещё сделать проекты на реконструкцию ещё нескольких участков. В том числе, больной вопрос - это насосная станция на улице Народной, 15.

Любовь Кузнецова: Что с ней не так?

Константин Болотин: К сожалению, назвать эту станцию станцией невозможно. Когда строился дом на Народной, 15, застройщик должен был там построить нормальную современную станцию по перекачке стоков, но на самом деле, говоря простым языком, там просто вырыли дырку и туда кинули насос.

Любовь Кузнецова: А микрорайон разрастается и обрастает инфраструктурой.

Константин Болотин: Это насосная станция обслуживает дом Народная, 15 и станцию скорой помощи. Плюс туда стекаются стоки с дороги, и станция периодически забивается, надо её построить заново, грубо говоря. Мы планируем в следующем году запроектировать это строительство, реконструкцию, и в 2024 году её уже перестроить.

Об ожиданиях от 2023 года

Любовь Кузнецова: Ждете в 2023 году каких-то экономических турбулентностей? Хотя в 2022 году ведь никто не ждал, но пришлось выходить из непростых ситуаций.

Константин Болотин: Нам трудно прогнозировать, в какую сторону будет сдвиг в экономике. Единственное, что я вижу, что при любом вызове правительство пытается организовать ту или иную поддержку регионам посредством каких-то федеральных программ, их создают по ходу действия, по ходу жизни. Поэтому я думаю, что даже если что-то произойдёт, правительство должно подставить плечо, потому что строительство и система ЖКХ - это одни из основополагающих систем в жизни страны, в экономике страны. Если туда не вкладываться, то рано или поздно всё посыплется.

Беседовала Любовь Кузнецова