ЖКХ

«Экопром» не смог оспорить штраф за несвоевременный вывоз крупногабаритного мусора в Пскове

Арбитражный суд Псковской области 28 мая отказал обществу с ограниченной ответственностью «Экопром» в отмене постановления о привлечении к административной ответственности за несвоевременный вывоз крупногабаритного мусора с контейнерных площадок в Пскове в период с ноября 2023 года по 9 января 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Фото: Елена Вилейская

Ранее комитет по региональному контролю и надзору Псковской области вынес постановление о привлечении ООО «Экопром» к административной ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, предусмотренной статьей 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Основанием для привлечения к административной ответственности стало необеспечение своевременного вывоза крупногабаритного мусора с контейнерных площадок на улицах Шестака, Майора Достовалова, Генерала Маргелова, Коммунальной.

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Напомним, в Псковской области возбуждено сразу два уголовных дела в отношении ООО «Экопром»: по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ) и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (часть 1 статьи 171 УК РФ).

В первую неделю 2024 года в области назрел первый «мусорный коллапс».

15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.

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Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.