Нормализацию работы в сфере ТКО продолжаем держать на контроле - Михаил Ведерников

Вопрос нормализации работы в сфере обращения с ТКО продолжают держать на прямом контроле. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее Telegram-канал Михаила Ведерникова
«Текущую ситуацию и планы на ближайшую перспективу обсудили с директором ППК "Российский экологический оператор" Денисом Буцаевым. Наиболее критичные вопросы уже сняты – в этом нам помогла техника из соседних субъектов, которая приехала в область по просьбе ППК РЭО», - пояснил Михаил Ведерников.
Глава региона отметил, что дальнейшая работа также будет идти при содействии федеральных консультантов.
«Сделаем всё необходимое, чтобы сфера обращения с ТКО в нашем регионе полностью соответствовала требуемым стандартам и законодательству», - заключил губернатор.
Напомним, в Псковской области возбуждено сразу два уголовных дела в отношении ООО «Экопром»: по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ) и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (часть 1 статьи 171 УК РФ).
В первую неделю 2024 года в области назрел первый «мусорный коллапс».
15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.
В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.
Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.