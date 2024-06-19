ЖКХ

Нормализацию работы в сфере ТКО продолжаем держать на контроле - Михаил Ведерников

Вопрос нормализации работы в сфере обращения с ТКО продолжают держать на прямом контроле. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

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«Текущую ситуацию и планы на ближайшую перспективу обсудили с директором ППК "Российский экологический оператор" Денисом Буцаевым. Наиболее критичные вопросы уже сняты – в этом нам помогла техника из соседних субъектов, которая приехала в область по просьбе ППК РЭО», - пояснил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что дальнейшая работа также будет идти при содействии федеральных консультантов.

«Сделаем всё необходимое, чтобы сфера обращения с ТКО в нашем регионе полностью соответствовала требуемым стандартам и законодательству», - заключил губернатор.