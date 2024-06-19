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Нормализацию работы в сфере ТКО продолжаем держать на контроле - Михаил Ведерников

19.06.2024 13:38|ПсковКомментариев: 3

Вопрос нормализации работы в сфере обращения с ТКО продолжают держать на прямом контроле. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Текущую ситуацию и планы на ближайшую перспективу обсудили с директором ППК "Российский экологический оператор" Денисом Буцаевым. Наиболее критичные вопросы уже сняты – в этом нам помогла техника из соседних субъектов, которая приехала в область по просьбе ППК РЭО», - пояснил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что дальнейшая работа также будет идти при содействии федеральных консультантов.

«Сделаем всё необходимое, чтобы сфера обращения с ТКО в нашем регионе полностью соответствовала требуемым стандартам и законодательству», - заключил губернатор.

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Напомним, в Псковской области возбуждено сразу два уголовных дела в отношении ООО «Экопром»: по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ) и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (часть 1 статьи 171 УК РФ).

В первую неделю 2024 года в области назрел первый «мусорный коллапс». 

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В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.

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Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.

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Теги: #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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