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ЖКХ

Михаил Ведерников: Вывоз бытового мусора перешёл на плановый режим

18.07.2024 17:53|ПсковКомментариев: 0

Вывоз бытового мусора в Псковской области перешёл на плановый режим – коммунальные отходы вывозят ежедневно, в нужном объёме. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram

«Пока остаются проблемы с крупногабаритными отходами. Для понимания: с большинства адресов вывозится по 3-4 машины мусора. Дополнительно привлекли 2 МАЗа, 2 КАМАЗа и фронтальный погрузчик для ликвидации перенакопления в Пскове. В том числе продолжать помогать вывозить КГО добровольцы из дорожных и строительных организаций. Спасибо», - написал губернатор.

Он уточнил, что всего за последние три дня вывезено 756 тонн мусора.

 

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Теги: #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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