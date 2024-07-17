ЖКХ

Михаил Ведерников: Вывоз бытового мусора перешёл на плановый режим

Вывоз бытового мусора в Псковской области перешёл на плановый режим – коммунальные отходы вывозят ежедневно, в нужном объёме. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram

«Пока остаются проблемы с крупногабаритными отходами. Для понимания: с большинства адресов вывозится по 3-4 машины мусора. Дополнительно привлекли 2 МАЗа, 2 КАМАЗа и фронтальный погрузчик для ликвидации перенакопления в Пскове. В том числе продолжать помогать вывозить КГО добровольцы из дорожных и строительных организаций. Спасибо», - написал губернатор.

Он уточнил, что всего за последние три дня вывезено 756 тонн мусора.

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Напомним, филиал ООО «Экопром» пока продолжает работу в Псковской области как подрядная организация. Компанию лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. В ближайшие два месяца «Экогрупп» будут насыщать кадрами и техникой.

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Ранее экс-руководитель компании, генеральный директор «Псковских коммунальных систем» Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период.