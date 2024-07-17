Михаил Ведерников: Вывоз бытового мусора перешёл на плановый режим

Вывоз бытового мусора в Псковской области перешёл на плановый режим – коммунальные отходы вывозят ежедневно, в нужном объёме. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.
Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram
Он уточнил, что всего за последние три дня вывезено 756 тонн мусора.
Сейчас с потребителями услуг по обращению с ТКО перезаключаются договоры. Разработан и запущен в тестовом режиме сайт, где можно скачать проект договора. Также подать заявку на перезаключение можно по телефону: 122.
️Перезаключение договоров необходимо только для юридических лиц, СНТ и тех жителей частных домовладений, которые пользуются индивидуальным контейнером.
Напомним, филиал ООО «Экопром» пока продолжает работу в Псковской области как подрядная организация. Компанию лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. В ближайшие два месяца «Экогрупп» будут насыщать кадрами и техникой.
Ранее экс-руководитель компании, генеральный директор «Псковских коммунальных систем» Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период.