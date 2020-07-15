Недвижимость

В Псковской области ветерану УИС вручили жилищный сертификат

В аппарате eправления ФСИН России по Псковской области начальник отдела кадров Андрей Томилин торжественно вручил государственный жилищный сертификат ветерану уголовно-исполнительной системы области Надежде Спиридоновой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, она выразила слова искренней благодарности руководству ФСИН России и региональному ведомству за полученную социальную поддержку в виде сертификата на жилье.

Андрей Томилин поздравил Надежду Спиридонову с радостным событием, поблагодарив ее за службу и вносимый вклад в развитие ветеранской организации УИС. Вручая сертификат, он выразил уверенность в том, что данное мероприятие станет серьезным стимулом закрепления на службе для действующих сотрудников.

Отметим, вручение государственных сертификатов гражданам-участникам прошло в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» и государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».