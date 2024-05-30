Сцена / Концерты

Псковские артисты представят «Сказ» в Государственной капелле Санкт-Петербурга

В Государственной капелле Санкт-Петербурга состоится музыкально-историческая постановка «Псковские сказы» 7 декабря. В проекте примут участие творческие коллективы и солисты из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом сообщил руководитель псковского ансамбля «Сказ», Заслуженный работник культуры Российской Федерации, обладатель званий «Душа земли Псковской» и «Душа России» Константин ​​Абабков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Константин ​​Абабков / «ВКонтакте»

Заслуженная артистка России Оксана Федорова расскажет об истории нашего края, а постановка наполнит этот рассказ музыкой, танцами, обрядами и песнями.

Концерт начнется в 19:00.