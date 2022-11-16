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Недвижимость

В России предложили упростить продажу жилья с детскими долями

17.11.2022 09:29|ПсковКомментариев: 0

Долю детей в жилье, например, купленного на средства маткапитала или доставшегося в наследство, могут разрешить менять на долю в квартире близкого родственника. Такой законопроект члены «Единой России» планируют в ближайшее время внести в Госдуму, рассказала одна из разработчиков документа, председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Сегодня п. 3 ст. 37 Гражданского кодекса РФ запрещает проводить такой обмен. При покупке другой квартиры вместо «детской» сделку нужно согласовывать в органах опеки, из-за чего людям нередко приходится делать скидки на продаваемое жилье, сказал гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.

В некоторых случаях сделка вообще невозможна, например, когда семья продает квартиру, чтобы заключить договор долевого участия на еще не построенный объект, следует из пояснительной записки к законопроекту (есть у «Известий»). Но иногда органы опеки могут разрешить и покупку новостройки, если у ребенка есть доли еще в какой-либо недвижимости, добавил Барсуков.

«Обычно опека дает ответ в течение 15 дней, но есть опасность отказа. На сегодняшнем рынке при любых усложнениях сделки покупатели просят скидки», — рассказал он.

По словам Барсукова, зачастую люди хотят провести обмен между несколькими своими квартирами. А также продать жилье, чтобы получить деньги. Но опека очень редко разрешает (чаще запрещает) продажу квартиры с детскими долями при условии перечисления соответствующей части средств на банковский счет ребенка, то есть без покупки ему другого жилья, добавил риелтор.

Теги: #жилье #семья #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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