Политика

Рейтинг политической активности. 18-25 октября

Псковская Лента Новостей представляет традиционный обзор политической активности. Как обычно в конце недели наш штатный комментатор определяет победителей и проигравших. Не устаем повторять, что Господин Рейтингомер не претендует на объективность. Он говорит не о реальном политическом действии, а о том, как поступки и заявления представителей политического класса выглядели со стороны, в том числе как они отражались в масс-медиа, политических телеграм-каналах и прочих социальных сетях.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус — это негатив и потеря очков.

-5 Иван Патлач

Заместитель председателя избирательной комиссии Псковской области выступил с весьма сомнительной законодательной инициативой, которая с одной стороны потребует значительного увеличения финансирования территориальных избиркомов из областного бюджета, а с другой — выглядит как нервная реакция на результаты сентябрьских выборов и наводит на определенные размышления. Короче, господин Патлач предлагает придать 16 территориальным избирательным комиссиям Псковской области статус юридического лица и перевести их председателей на штатную основу. Проект документа уже внесен в региональный парламент. «В связи с наделением 16 территориальных избирательных комиссий статусом юридического лица по предварительным расчетам для обеспечения их финансово-хозяйственной деятельности расходы областного бюджета в 2020 году составят 11914672,0 рубля», - говорится в пояснительной записке за подписью господина Патлача.

Почти 12 лямов - не хило, да?! А потом стонем, что денег у нас нет — так их и не будет, если так финансами распоряжаться.

В качестве аргумента в пользу внесения изменений указывается, что и законодательство позволяет так поступить, и вышестоящие структуры рекомендуют, и у почти всех соседей на Северо-Западе председатели ТИКов уже работают на штатной основе. Однако хочется спросить: если всё действительно так - и перемены назрели, то чего ж вы раньше-то этого не сделали? Или решающей в этом вопросе стала ситуация, в которой облизбирком никак не смог повлиять на территориальные избирательные комиссии, когда на сентябрьских выборах побеждали кандидаты от оппозиции? Не означает ли эта инициатива взять председателей ТИКов «на довольствие», что решение подобных проблем в избиркоме видят так: кто платит — тот и заказывает музыку? К этим риторическим вопросам добавлю и еще один: а не сильно ли дорого обходится налогоплательщикам содержание высокооплачиваемых «волшебников» на окладе, в полку которых грядет пополнение? Для понимания аппетитов членов избиркомов укажем, что доход того же зампредседателя облизбиркома Патлача за прошлый год составил почти 2 миллиона рублей.

Вполне вероятно, что Иван Патлач действует не самостоятельно, а по указанию вице-губернатора Николая Цветкова, который, как говорят, может вернуться в кресло председателя облизбиркома.

-4 Николай Цветков

«Политический» вице-губернатор Псковской области продолжает терять очки и влияние. Мало того, что во властную команду приглашены иногородние кураторы сферы СМИ (и это точно не является усилением позиций заместителя губернатора, некогда призванного координировать работу всего политико-медийного блока администрации), так еще в Доме Советов и его окрестностях уже вовсю обсуждают новость о якобы написанном господином Цветковым заявлении об уходе и его возможном возращении в состав областной избирательной комиссии. Логика тут, видимо, такая: раз уж совсем ничего не вышло у него в кресле вице-губернатора — надо вернуться к привычному делу. Так или иначе, все последние дни псковский чиновный люд судачит и шушукается: мол, «хромая утка»... потеря самоконтроля... уже какое-то маникакальное стремление найти врагов и не пустить их на порог Дома Советов — скоро, видать, дойдет до просьб «выслать пять мотоциклетов с пулеметами».

-3 Депутаты Госдумы — кураторы Псковской области

Группа депутатов Государственной думы заочно получила нагоняй от председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина (на фото). В ходе заседания фракции «Единая Россия» с участием вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова господин Володин отметил, что на обсуждении вопросов формирования госбюджета и ситуации с десятью проблемными регионами отсутствуют представители Псковской области.

«Где Псковская? Вот видите, коллеги, сирота… А мы решаем вопросы. О чем говорит? Вакансия!» - прокомментировал ситуацию спикер.

Конкретные имена не назывались, однако как отмечает телеканал Государственной думы, Псковскую область в парламенте представляет депутат-одномандатник Александр Козловский, регион курируют депутаты Евгений Федоров и Александр Васильев (фракция ЕР), а также Антон Морозов, избранный по спискам ЛДПР.

-2 Наталья Тихомирова

Руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, как и все возглавляемое ею ведомство, оказалась на этой неделе под шквалом критических замечаний со стороны представителей общественности. Сограждане, неравнодушные к судьбам памятников истории и культуры, уже давно бьют в набат и пытаются достучаться до власти, а в ответ — тишина. Или в лучшем случае — дежурные ответы и откровенные отписки, в общем такой, увы, ставший привычным чиновничий футбол. Было бы заблуждением считать, что игнорирование запросов общественности, нежелание идти на диалог и отсутствие внятных ответов на вопросы о перспективах реставрации памятников истории или брендировании «события года» - включении 10 псковских храмов в список всемирного наследия ЮНЕСКО — это какие-то частные проблемы, волнующие исключительно членов ВООПИиКа. Вне всякого сомнения, всё это имеет отношение и к политике, ибо демонстрирует стиль работы властей с общественными институтами и бьет по ее репутации.

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-1 Александр Тимофеев

Член фракции КПРФ в Псковской гордуме, знаменосец партии на демонстрациях решил сложить депутатские полномочия. Причем, по неведомой нам причине. В озвученную обкомом версию о некой запредельной нагрузке товарища Тимофеева в Совете ветеранов правоохранительных органов и контрольно-ревизионной комиссии горкома мы не особо верим. Да и прозвучавшая апелляция к словам Зюганова (мол, он «сказал, что надо почаще проводить ротацию депутатских кадров») в этом случае нелепа: не посреди же срока полномочий ротировать депутатские кадры. В любом случае возникает вопрос: отправляя в 2017-м Тимофеева в гордуму, никак нельзя было просчитать, потянет он или не потянет? В результате вышло странно: два года он был депутатом, предположим, только-только начал разбираться в тонкостях работы в представительном органе МСУ, однако теперь посреди срока полномочий думы нынешнего созыва во фракции КПРФ появится новый депутат. Кто бы им ни стал (упомянутые первым секретарем обкома Петром Алексеенко Олег Луценко, Олег Смирнов или кто-то еще), человеку потребуется время для вхождения в курс дела, знакомства с коллегами, получения хоть какого-то опыта, а там уже грядут новые выборы, и начинай сначала.

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0 Юрий Киргинцев

У госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» появился новый руководитель. Им стал 57-летний Юрий Киргинцев. По сообщениям масс-медиа, он родился в Санкт-Петербурге, окончил Высшую школу МВД, работал в частных и государственных структурах в транспортной и строительной сферах. В первые же дни работы новый менеджер встретился с сотрудниками автопарка, поздравил их с Днем автомобилиста и пообещал сделать всё, чтобы предприятие процветало. Вроде бы мелочь, более того — очевидно, что только так и должен поступать нормальный руководитель, однако все мы помним диаметрально противоположный стиль общения с коллективом и общественностью прежнего директора «Псковпассажиравтотранса». Напомним, что получивший скандальную известность г-н Киянец был закрыт (в том числе для СМИ), никак не комментировал свои сомнительные действия и в конце концов фактически сбежал из Пскова. Выразим осторожную надежду на то, что с новым руководителем все в псковском автобусном парке будет иначе — но в любом случае, мы будем внимательно наблюдать за происходящим.

+1 Ирина Голубева

Искусствовед, ответственный секретарь общественного совета при псковских отделениях творческих союзов архитекторов, реставраторов, обществе охраны памятников истории и культуры получает +1 за проявленную активность на старте деятельности Архсовета.

По мнению Ирины Голубевой, Архсовет — инструмент, который вполне может быть рабочим.

Архитекторы настаивают на своем участии в решении проблем Пскова.

Об этом госпожа Голубева сообщила в ходе встречи с журналистами в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей. Она подчеркнула, что местные Союз архитекторов, Союз реставраторов и ВООПиК намерены тесно взаимодействовать, налаживать связи и обмениваться опытом.

+2 Константин Вилков

Председатель регионального отделения «Родины» получил поддержку от лидера партии Алексея Журавлева. Планируется, что пскович будет курировать перед парламентской кампанией 2021 года 6 регионов: помимо Псковской, это Новгородская, Мурманская, Вологодская, Смоленская области, а также Карелия. Чтобы понять, насколько сложная это задача - достаточно взглянуть на карту: между Смоленском и Мурманском — расстояние в полторы тысячи километров. Это уж не говоря о том, что процесс партстроительства и подготовки к выборам - весьма непростое и хлопотное занятие. Даже если речь идет об одном регионе - а тут целых шесть.

+3 Сергей Пайст

Руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО «ЭкоПром») подвел промежуточные итоги так называемой «мусорной реформы». С начала года она была одной из наиболее горячих тем в общественно-политической повестке региона. Старт реформы сопровождался множеством скандалов, она выглядела совершенно непродуманной и полностью неподготовленной. Неудивительно, что вспыхнул конфликт между региональным оператором ООО «ЭкоПром» и главными подрядчиками — компаниями АСПО и СпецТрансКом. Конфликт на какой-то момент поставил Псков перед угрозой мусорного коллапса. Власть попыталась по сути в ручном режиме разруливать ситуацию, однако выглядела при этом крайне неубедительно. Дошло до того, что в мае депутаты областного Собрания всерьез обсуждали вопрос разрыва 10-летнего контракта с региональным оператором. Однако постепенно руководству ООО «ЭкоПром» удалось решить большинство проблем и выровнять ситуацию. Конфликт с главными подрядчиками был успешно погашен, напряженности в их отношения сегодня нет. Постепенно нормализуется ситуация с рассылкой платежных квитанций, в полную силу заработал информационный центр ООО «ЭкоПром», общее число жалоб на работу регоператора заметно сократилось. В регион регулярно поступает новая современная техника, и можно говорить, что реализация реформы в сфере обращения с ТКО вошла в плановый режим.

+4 Елена Полонская

И.п. главы города Пскова сделала очередной шаг на пути к креслу высшего должностного лица региональной столицы. В руководстве «Единой России» утвердили решение конференции псковского местного отделения партии - напомним, что на этом мероприятии госпожа Полонская стала победителем тайного голосования по определению кандидата на выборы главы города. За нее проголосовали 58 делегатов, другого претендента — председателя бюджетного комитета гордумы Григория Турчина — поддержали 43 человека. Решение утвердить протокол конференции 23 октября принял президиум Генерального совета «Единой России». В условиях существующей вертикали власти поддержка партии — серьезный знак, и это значительно повышает шансы госпожи Полонской на избрание. Предполагается, что выборы главы города пройдут на сессии Псковской городской думы уже в ноябре.

+5 Александр Козловский

Депутат Госдумы от Псковской области сменит спикера областного Собрания Александра Котова на посту секретаря регионального отделения «Единой России». Такое решение принял президиум Генсовета партии во главе с экс-губернатором Псковской области Андреем Турчаком. Выставляя господину Козловскому высший балл, считаем необходимым отметить следующий момент. При том, что ротация руководящих кадров сподвигла сетевых конспиролологов на выдвижение различных версий, смена «рулевого» в областной организации партии власти — ожидаемая и плановая. «В должности секретаря регионального отделения партии я работаю уже более 8 лет – достаточно длительный срок. Перемены необходимы, - сказал Александр Котов. – Два года назад мы с коллегами сами объявили курс на обновление партии, и смена секретаря в данном случае закономерна и объективна».

В свою очередь Александр Козловский заявил, что настроен на активную работу в районах и волостях, на решение точечных проблем жителей Псковской области партийными инструментами. «Уверен, что нас поддержит в этой работе губернатор Михаил Юрьевич Ведерников. Но для начала надо получить поддержку однопартийцев на XXVI конференции регионального отделения. Рассчитываю на открытый диалог и их заинтересованность», - сказал Александр Козловский, отметив при этом, что надеется на дальнейшее сотрудничество и поддержку председателя областного Собрания депутатов Александра Котова.

Это был очередной рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер