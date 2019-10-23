Политика

Петр Алексеенко очертил круг претендентов на депутатский мандат, который освободится после ухода из гордумы Александра Тимофева

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко очертил круг лиц, которые могут претендовать на получение мандата депутата Псковской городской Думы от КПРФ, который станет вакантным после сложения депутатских полномочий Александром Тимофеевым.

В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове персек обкома прокомментировал причины, по которым его однопартиец решил сдать депутатский мандат накануне такого судьбоносного события как избрание главы города.

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«Александр Васильевич - человек ответственный, у него много нагрузки на данный момент: его избрали председателем Совета ветеранов правоохранительных органов, он председатель КРК горкома КПРФ, и не везде успевает», - пояснил Петр Алексеенко. Наряду с этим он напомнил, что на недавнем пленуме ЦК КПРФ лидер партии Геннадий Зюганов «сказал, что надо почаще проводить ротацию депутатских кадров».

Также Петр Алексеенко косвенно дал понять, что вакантный мандат коммунисты могут передать кому-то из тех, кто в последнее время участвовал в думских выборах и довыборах. В частности, он упомянул фамилии Олега Луценко и Олега Смирнова.

«Посмотрим, обсудим. Придет время — все узнаем», - заключил лидер псковских коммунистов.