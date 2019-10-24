Общество

Ирина Голубева: Архсовет — инструмент, который вполне может быть рабочим

Архсовет — инструмент, который вполне может быть рабочим. Об этом сообщила искусствовед, ответственный секретарь Архсовета, зампредседателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она рассказала, что конкретных мероприятий в деятельности Архсовета пока не намечено. Большинство мероприятий требуют вложения финансовых средств, которых пока не предвидится.

Ирина Голубева также подчеркнула, что местные Союз архитекторов, Союз реставраторов и ВООПиК намерены тесно взаимодействовать, налаживать связи и обмениваться опытом.