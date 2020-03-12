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Александр Котов об изменениях в Конституцию, увеличении бюджета и коронавирусе

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 11 марта. Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Накануне внеочередной сессии регионального парламента ведущий программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко обсудил со своим гостем изменения в бюджет и отдельные законодательные акты Псковской области. Кроме того, в программе прозвучала тема внесения поправок в Конституцию России. Также Александр Котов ответил на другие актуальные вопросы общественно-политической и социально-экономической повестки.

Александр Савенко: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые слушатели, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Дом Советов». Сегодня у нас в гостях председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Я рад приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, Александр Алексеевич.

Александр Котов: Добрый день.

Александр Савенко: Эту программу для вас проведу я, журналист Александр Савенко. Радиослушатели, как обычно, могут присоединиться к обсуждению в эфире. Телефон прежний: 56-73-72. Мы ждем ваших вопросов спикеру регионального парламента. Говорить сегодня будем о работе Псковского областного Собрания депутатов, имея в виду, что уже завтра пройдет внеочередная сессия, на которой, насколько мне известно, депутаты планируют принять решения по нескольким важным вопросам. Также мы сегодня обсудим другие актуальные темы. Собственно, с актуальной повестки я и предложил бы стартовать сегодня.

Государственная Дума утром приняла в третьем окончательном чтении закон о поправках в Конституцию. Теперь должны сказать свое слово члены Совета Федерации и региональные законодатели. Причем, все произойдет очень быстро. Уже сегодня Совет Федерации, как пишут СМИ, будет рассматривать данный вопрос. И это при том, что во втором чтении Государственная Дума принимала закон о поправках только вчера, и все мы были свидетелями того, как это происходило. В течение дня различные депутатские инициативы, то одно предлагают, то другое, звучит тема досрочных парламентских выборов... А потом приезжает Владимир Путин, который говорит депутатам: нет спасибо, вот здесь я против, вот здесь я готов вас поддержать, но с такими оговорками. Александр Алексеевич, вы наблюдали за тем, что происходило вчера в Москве, и у вас, наверняка, есть понимание того, как такие процессы происходят, есть богатый опыт. Не могли бы вы для начала объяснить, что же это такое было? Это какая-то «домашняя заготовка», излишняя инициативность некоторых депутатов или что-то третье?

Александр Котов: Вообще-то, было вчера обычное рассмотрение законопроекта во втором чтении, в соответствии с регламентом Государственной Думы. Помимо тех поправок, которые были представлены к рассмотрению официально, и, что называется, оформлены должным образом, прозвучали поправки «с голоса», которые озвучили депутаты Государственной Думы, члены фракции «Единой России» Александр Карелин и Валентина Терешкова.

Александр Савенко: И какие депутаты! Олимпийский чемпион по борьбе, первая женщина-космонавт.

Александр Котов: Да. Заслуженные люди, авторитетные, уважаемые. И они озвучили с трибуны Государственной Думы такую позицию, предложили еще дополнительно внести поправки.

Естественно, законотворческий процесс включает в себя не только депутатов Государственной Думы, но и Совет Федерации, а законы у нас подписывает президент Российской Федерации. Это все участники законодательного процесса. И поскольку эти поправки были озвучены «с голоса», конечно, нужно было понять позицию президента, чтобы впустую не заниматься законотворчеством.

Поэтому председатель Государственной Думы обратился к президенту и попросил его высказать свою позицию. Президент откликнулся, приехал и свою позицию по поправкам высказал. Были отклонены все-таки поправки о том, чтобы провести досрочные выборы в Государственную Думу, - президент с этим не согласился. На мой взгляд, он высказал правильный аргумент о том, что для такого решения нужен консенсус, чтобы не было обиженных депутатов. Ведь фракция КПРФ отказалась поддерживать решение о досрочных выборах нового состава Думы. Соответственно, президент предложил не соглашаться с этими поправками.

Александр Савенко: То есть позиция коммунистов в этот раз была услышана. Скажите, пожалуйста, в том случае, если бы все-таки приняли решение провести досрочные выборы депутатов Государственной Думы не в 21-м году, как это по графику, а уже в этом, в сентябре - то здесь, в Пскове, стали бы проводить досрочно выборы в областное Собрание депутатов? Мы помним, что сроки полномочий совпадают, выбирали параллельно депутатов Госдумы и областного Собрания в прошлый раз. Сейчас бы пошли на такой шаг?

Александр Котов: Мы бы на такой шаг не пошли, потому что поправки, которые вносятся в Конституцию РФ, не затрагивают полномочия законодательных органов субъектов Российской Федерации. А мотивация для проведения досрочных выборов в Государственную Думу как раз прозвучала такая, что поправками предусматривается новый набор полномочий Госдумы, и поскольку поправки в Конституцию вступят в силу, если за них проголосует большинство 22 апреля, с новыми полномочиями должен быть новый состав Госдумы. Такую мотивацию, по крайней мере, мы услышали и от тех, кто предлагал такие поправки, и от тех, кто участвовал в обсуждении этого вопроса. Еще раз повторю, поскольку у законодательных органов субъектов полномочия не меняются, нет необходимости в проведении досрочных выборов депутатов законодательных органов субъектов.

Александр Савенко: Возвращаясь к разговору о других поправках, о том, что звучало вчера в Госдуме, о чем говорил президент. Что из прозвучавшего вы считаете наиболее важным, на что бы вы обратили внимание наших радиослушателей? Вот мои коллеги в основном обращают внимание на то, что обнулился срок президентских полномочий, и теперь Владимир Путин, вероятно, будет иметь возможность вновь участвовать в выборах и оставаться президентом. Журналисты, главным образом, на это обращают внимание. А законодатели?

Александр Котов: На самом деле это немаловажный вопрос. Это касается высшего должностного лица нашего государства - президента РФ. И первоначально прозвучала поправка о том, чтобы убрать ограничение для любого лица избираться президентом Российской Федерации. В Конституции, в поправках, уже прописано, что можно занимать должность президента РФ не более двух сроков подряд. И прозвучал второй вариант, чтобы это положение все-таки оставить, чтобы одно лицо не могло избираться более двух сроков подряд, но обнулить, что называется, норму с момента принятия этих поправок и действия новой Конституции уже с ними. Президент, мне кажется, достаточно ясно обосновал свою позицию по этому поводу.

Я думаю, что у президента на сегодняшний день (если опираться на данные социологических опросов) достаточно высокий уровень поддержки среди граждан Российской Федерации.

Я думаю, что многие согласятся с тем, чтобы у президента, в данном случае Владимира Владимировича Путина, была возможность участвовать в следующих выборах главы государства. Но это не означает, что так будет обязательно, все-таки окончательное решение будет за Владимиром Владимировичем. Я думаю, что опираться он будет на складывающуюся к тому времени общественно-политическую ситуацию и, прежде всего, на уровень поддержки со стороны избирателей, граждан, который будут фиксировать социологи.

Александр Савенко: А вы лично как оцениваете эти изменения, в том числе обнуление президентских сроков, возможность Владимира Путина и дальше занимать пост главы государства? Как вам представляется, это для России, для народа нашей страны - хорошее и правильное решение?

Александр Котов: На самом деле, здесь прописывается не возможность занимать пост президента, а возможность участвовать в выборах президента. Если именно так анализировать эту норму, то нужно опираться на то, что у нас выборы президента будут проводиться на конкурентной основе.

Александр Савенко: И сам Владимир Путин на это обращал внимание, когда он говорил о том, что прежнее его сравнение системы с Советским Союзом дано было некорректно, поскольку тогда никаких выборов не было, а вот сейчас выборы есть.

Александр Котов: Очень важный момент. Я считаю, что в этом случае отталкиваться надо от этого. Есть критики, которые говорят и пишут, что Владимир Владимирович будет как минимум до 30-го года и дальше, возможно, и пожизненно. Я бы хотел сказать, что если так пожелает избиратель, если граждане Российской Федерации будут голосовать за президента Путина, значит, так долго он и будет. При этом у каждого есть возможность проявить себя на этих выборах и у каждого есть возможность убедить избирателей, что кандидатура другого кандидата лучше, и если граждане проголосуют, значит, у нас будет другой президент. А пока, как бы кому не нравился Путин, его все-таки избирают люди, граждане Российской Федерации, они его поддерживают. Причем, не с маленьким процентом, то есть поддержка более чем убедительная.

Поэтому к этой поправке я отношусь вполне позитивно. В этой ситуации нужно предоставить такое право участвовать конкретной личности Путину Владимиру Владимировичу в выборах президента РФ. Пусть он для себя сам принимает решение, пусть он опирается как раз на те аргументы, о которых говорил неоднократно. И мы их знаем. Еще раз повторю, это уровень поддержки со стороны граждан Российской Федерации, который будет на тот момент, когда будут объявлены выборы президента.

Александр Савенко: Давайте теперь перейдем от поправок, о которых речь шла вчера, к общему пакету изменений, которые вносятся в Конституцию. Здесь вопросов у меня два. Во-первых, насколько хорошо депутаты в Пскове, ваши коллеги по областному Собранию, представляют весь объем поправок? За что предстоит и агитировать, и голосовать? А второй момент - как вам кажется, из всего того огромного поступившего объема поправок, что самое важное, какие блоки, какие вопросы, на что следует обратить внимание, принимая решение о том, поддерживать или не поддерживать поправки в Конституцию?

Александр Котов: В наше время недостатка в информации абсолютно нет.

Александр Савенко: Это вы так говорите, а некоторые ваши коллеги, даже из числа руководителей областного Собрания, говорят: нет-нет, мы еще не готовы, мы еще не изучили все поправки.

Александр Котов: Было бы желание. Я буквально одним кликом, что называется, нашел для себя все поправки, причем, на сайте «Известий» опубликован новый текст Конституции РФ, где выделены поправки, которые приняты Государственной Думой во втором и теперь уже в третьем чтении. Есть в интернете такие выжимки, где все расписано. Даже могу привести примеры: закрепление мер социальной поддержки, закрепление верховенства российского права, новые требования к президенту, закрепление роли Госсовета. Вот у меня три листа, и если их прочитать, то здесь четкая выжимка из того, что предлагается в качестве изменений в Конституцию РФ. Или полный текст можно взять и понять, какие изменения вносятся. Еще раз повторю, было бы желание.

Александр Савенко: Я думаю, мы этим заниматься не будем, потому что не хватит всей продолжительности нашей программы.

Александр Котов: Это и не стоит делать, лучше обсудить какие-то вопросы, которые в большей степени могли бы нас заинтересовать. Вот я прошелся по коротким разделам, по изменениям в Конституцию РФ. Прежде всего, наш законодательный орган интересует то, что нам ближе. И фракция «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов высказывалась за то, чтобы индексировались все меры поддержки каждый год.

Мы это обсуждали с нашим губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым и нашли у него полную поддержку такого предложения.

Часть мер соцподдержки была проиндексирована принятым законом об областном бюджете на текущий год, и завтра на сессии мы как раз рассматриваем проект областного закона, в соответствии с которым будут проиндексированы вообще все меры социальной поддержки, которые у нас на территории региона предоставляются отдельным категориям граждан. Такое решение завтра нами будет принято.

Соответственно, в Конституции это прописывается как обязанность. Я не хочу сказать, что мы здесь сильно вперед убежали, но тем не менее это вопрос, который на поверхности. На фракции «Единой России» мы его поднимали, у себя в регионе договорились, с губернатором нашли понимание по этому вопросу.

Александр Савенко: Насколько я понимаю, вне зависимости от того, кто будет руководить государством, какие будут взгляды, он будет обязан это делать, поскольку это прописано в Конституции?

Александр Котов: Совершенно верно. Теперь по поводу гарантированного пенсионного обеспечения. Можно сегодня сказать о том, что не во всех странах в мире гарантируется пенсионное обеспечение.

Александр Савенко: Не надо, я думаю, нам все-таки равняться на тех, у кого этого нет.

Александр Котов: Да, не надо нам равняться на тех, у кого этого нет. Я сейчас говорю к тому, что это прописано в Конституции, и пенсионное обеспечение гарантируется. Кроме того, гарантируется индексация пенсий в соответствии с федеральным законодательством, которое будет приниматься в развитие данной нормы Конституции.

Далее. Размер оплаты труда не должен быть ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации. Это тоже очень важно, потому что у нас прожиточный минимум в разных регионах разный, иногда он очень сильно отличается. Поэтому минимальный размер оплаты труда теперь будет приравниваться в обязательном порядке к прожиточному минимуму в среднем по стране.

Это я только в качестве примера перечислил социальные нормы, которые нас интересуют. Раздается критика о том, зачем это нужно было писать в Конституции, когда все регулируется федеральными законами. Да, это можно отрегулировать и федеральными законами, и региональными, как я уже сказал, по нашим региональным мерам поддержки. Но, когда это прописано в Конституции, это является обязательным.

Принятие законов субъектов РФ, которые противоречат Конституции, как известно, не допускается. Все четко. Мы к этому относимся с интересом и полностью поддерживаем такие поправки.

И еще один пример. Вы задали вопрос, что нас больше всего интересует. Это невозможность отчуждения территории нашей страны, так и прописано, что действия и равно призывы к действиям по отчуждению территории Российской Федерации не допускается. Как бы и по определению должно быть так, но в Основном законе страны, в Конституции, это, естественно, должно быть прописано. А нас-то это волнует почему? Потому что мы находимся на границе. С завидной периодичностью от наших западных соседей мы слышим о разных поползновениях на нашу территорию: то Пыталовский район когда-то исторически был территорией другого государства, то Печорский район. Теперь еще можно вспомнить Себеж и так далее.

Не надо ничего вспоминать, границы сформировались. Возможно, когда-то и посредством боевых действий, захватнических, не с нашей стороны, конечно. Всегда же война порождалась набегами наших соседей, мы здесь, на границе, как раз это ощущали на себе. Границы сформированы, и в защиту нашего суверенитета, в подтверждение того, что мы будем не просто защищать, а всячески отстаивать свой суверенитет, как раз прописана эта норма. Территорию не надо трогать. Поэтому, если кто-то захочет вдруг, просто так не получится.

Александр Савенко: Как говорится, ни пяди родной земли не отдадим - так и запишем в Конституции. Александр Алексеевич, помимо мер социальных и территориальной целостности Российской Федерации, в Конституции достаточно много изменений, которые касаются наших традиционных ценностей. Назовем так этот блок. В том числе появляется в Конституции упоминание Бога, что не всеми воспринимается однозначно, разные суждения на этот счет есть. По вашему мнению, насколько эта поправка необходима и для чего вообще это делается?

Александр Котов: Если прочитать дословно, как она звучит, то она, может быть, будет по-другому расценена. Мне кажется, что все, кто критикуют, наверное, не сильно внимательно читали. Смысл в том, что мы уважаем традиции предков, которые нам передали нам эти ценности, среди которых и вера в Бога.

Александр Савенко: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство» - вот так звучит эта поправка.

Александр Котов: Не стоит критично относиться к тому, что в Конституции упомянули Бога. Говорят, что государство у нас светское, и что же мы теперь будем верить? Полная свобода выбора для всех. У нас государство многоконфессиональное. Кстати, об этом тоже говорится в Конституции нашей страны. Свобода совести. Каждый делает для себя выбор: верить в Бога, в какого Бога верить или не верить в Бога вообще. За это никто не преследуется, наоборот, со стороны государства оказывается помощь и поддержка людям верующим. Поэтому я бы к этому критически относится не стал. Еще раз повторю, что нужно читать полностью формулировку, и тогда, мне кажется, меньше критики будет звучать и меньше вопросов в отношении этого предложения.

Александр Савенко: Я бы хотел напомнить, что это программа «Дом Советов». В гостях у нас председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Свои вопросы спикеру регионального парламента вы можете задавать по телефону прямого эфира 56-73-72. Продолжаем разговор о поправках в Конституцию Российской Федерации, обсуждаем самую, наверное, актуальную тему последних уже даже не недель, а месяцев. Напомню, старт этому процессу в январе дал Владимир Путин, который в своем ежегодном послании Федеральному Собранию обозначил необходимость внесения таких поправок. Если поначалу говорилось о том, что поправки в значительной мере меняют систему власти, политическую систему России, то потом на первый план вышли другие вопросы, в том числе о наших традиционных ценностях. Мы с вами стали говорить о том, что появляется в Конституции упоминание Бога, там появляются и другие достаточно значимые, как мне кажется, для каждого человека вопросы. Например, о том, какая семья может быть. И тоже этот вопрос вызывает разные суждения. Надо ли закреплять в Основном законе нашей страны норму о том, что семья - это обязательно союз между мужчиной и женщиной. Как говорил президент, плохо будет, если у нас появятся родители № 1 и № 2. Вы что думаете о таких поправках?

Александр Котов: Нисколько не боюсь прослыть в данном случае страшно консервативным человеком, но я себе просто другого не представляю и считаю, что нормальная семья должна состоять из мужчины и женщины. Это брак мужчины и женщины. Так, как прописано сейчас в Конституции. Все остальное, позволю себе такое выражение публично, от лукавого. Наверное, у кого-то есть свои определенные представления - пожалуйста. Опять же мы уважаем свободу выбора, но со стороны государства будет поддерживаться именно такой институт семьи, и никакой другой. Остальные не могут рассчитывать на помощь и заботу государства.

Здесь у меня сомнений никаких нет, я сторонник такого подхода. Кстати, президент обозначил это в своем послании еще до того, как внес поправки. Насколько мне известно, у рабочей группы, созданной для работы над поправками, возражений конкретно эта тема не вызвала.

Александр Савенко: Что касается инициативы закрепить в Конституции нормы о том, что дети являются важнейшим достоянием РФ, и государство создает условия, способствующие их всестороннему духовному, нравственному развитию. Как вам представляется, дети должны быть каким-то образом прописаны в Конституции?

Александр Котов: Да, я считаю, должны быть прописаны. Но формулировка поменялась немного. У нас же русский язык богатый - одно слово можно интерпретировать в разных вариантах, и может здорово изменяться смысл, в зависимости от того, кто и как его хочет трактовать. Вот сейчас формулировка звучит так: «дети являются важнейшим приоритетом государств политики России», далее по тексту. Для нас это действительно является важнейшим приоритетом с учетом того, что мы сейчас очень сильно обеспокоены демографической проблемой. И в целом по стране, и во многих субъектах Российской Федерации с демографией у нас, мягко говоря, не очень хорошо. И в Псковской области тоже, мы, кстати, и в эфире уже обсуждали эту тему. Поэтому, да, надо заботиться о детях, надо заботиться о традиционной семье, ведь у нас только в традиционной семье появляются дети.

Александр Савенко: А не от родителей №1 и №2.

Александр Котов: Да. Это все то, что направлено на решение демографических проблем. Мне кажется, это важно, и прописать в Конституции это тоже нужно. Формулировку поменяли и, наверное, правильно сделали. Но и по поводу «достояния» у меня особо сильных возражений не было. Опять же повторю, с точки зрения того, как трактовать то или иное слово, ту или иную фразу в русском языке.

Александр Савенко: Еще один блок, который касается политической системы. Президент заявил в своем послании еще и о единой системе публичной власти. Местное самоуправление становится встроенным в вертикаль власти, все прописывается в Основном законе нашей страны. Ваше мнение об этом блоке поправок. Насколько, это правильное решение, насколько это будет способствовать развитию того же местного самоуправления, что вообще будет происходить с системой власти Российской Федерации после того, как поправки вступят в силу?

Александр Котов: По поводу местного самоуправления тоже в комментариях, на мой взгляд, есть существенные ошибки. Что, дескать, местное самоуправление теперь встроили в систему органов государственной власти, и теперь государственная власть будет сверху донизу, в том числе в районах и волостях. Там же все не так.

Если вы помните, в федеральном законе было прописано, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. И сразу же у теоретиков начали возникать вопросы: ну как же так, ведь местное самоуправление - это все-таки власть, муниципальная власть, и как же она не может быть публичной. В систему органов государственной власти не входит - понятно. Чтобы исключить двоякое трактование, была прописана статья о том, что органы местного самоуправления и государственной власти входят в систему публичной власти Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.

Местное самоуправление как было, так и остается. Федеральный закон о общих принципах его организации в результате принятия этой поправки никак не пострадает, даже наоборот, приобретет какой-то особый смысл, увязанный с Конституцией вот таким образом. Здесь речь идет лишь о том, что у нас единая система публичной власти, в которой есть наравне с органами государственной власти и органы местного самоуправления.

Александр Савенко: А что должно измениться в целом в политической системе России? Ради чего эти изменения инициируются, проводятся, какой должна стать система? Президент же говорил о том, что больше необходимо дать полномочий, начиная от местного самоуправления до российского парламента. И к чему приведут эти изменения?

Александр Котов: По поводу организации публичной власти - тоже прописано, что усиливается роль парламента, то есть роль Государственной Думы и Совета Федерации. В Конституции прописаны, в том числе, и контрольные полномочия. Естественно, по факту по федеральному закону, контролирующими полномочиями обладают и Совет Федерации, и Государственная Дума, но теперь это еще и Конституции закреплено. В частности, прописаны дополнительные полномочия и одной, и другой палаты Федерального Собрания, в некоторой степени укрепляется роль одной и другой палаты.

Кардинально же ничего не поменялось, как мы понимаем. У нас страна остается президентской республикой.

И президент тоже об этом сказал и объяснил почему. Я думаю, что многие с этим согласятся. Наверное, в данный конкретный исторический момент времени было бы целесообразно, чтобы наша страна была президентской республикой. Может быть, когда-то в своем демократическом развитии мы дойдем до того, что нам целесообразно будет иметь парламентскую республику, но это определяется рядом факторов, которые либо будут, либо нет.

Александр Савенко: А я хочу напомнить, что это программа «Дом Советов». У нас в гостях спикер регионального парламента Александр Котов. Свои вопросы вы можете адресовать по телефону 56-73-72. Обсудили мы достаточно подробно поправки в Конституцию, в следующем блоке нашей программы я бы предложил больше поговорить о Псковском областном Собрании депутатов, имея в виду, что уже завтра пройдет внеочередная сессия. Несколько важных решений будет приниматься, в том числе по внесению изменений в областной бюджет на этот год. Александр Алексеевич, поясните, пожалуйста, почему возникла необходимость вносить изменения в главный финансовый документ?

Александр Котов: Как известно, мы на протяжении всего года корректируем параметры бюджета на текущий год, в том числе завтра будем рассматривать внесение изменений в закон о бюджете. В целом доходы увеличиваются более чем на 700 млн рублей, в основном это денежные средства, которые пойдут на дорожную деятельность, на ремонт цепных мостов в Острове, строительство Северного обхода Пскова. Это плановые корректировки, связанные с тем, что дополнительно нам поступают средства из федерального бюджета по различным программам.

Также мы корректируем свои собственные налоги, в данном случае чуть-чуть откорректировали налог на доходы физических лиц, поскольку прогнозируется больший объем сбора средств по данному налогу. На мой взгляд, это исключительно положительное решение. Наш бюджет растет, несмотря на пессимизм оппонентов, которые при принятии бюджета рисуют нам каждый год апокалиптические картины. Но никаких катастроф нет, все идет в плановом порядке и более того, мы бюджет укрепляем и увеличиваем объем финансирования.

Я бы хотел выделить поправку, которую фракция «Единая Россия» обсуждала вместе с губернатором. В областном Собрании депутаты от «Единой России» предложили увеличить финансирование на приобретение жилья для медиков.

Это связано с тем, что последовательно решаются вопросы, связанные с кадровым обеспечением. Мы тогда губернатору озвучили предложение увеличить на 25 миллионов рублей объем денежных средств на приобретение квартир. Причем, мы поработали с комитетом по здравоохранению. И уже есть конкретные фамилии, конкретные врачи, которые, в случае приобретения, переедут в эти новые квартиры. Это нашло отражение в изменениях в бюджет, которые завтра будут приняты.

Я надеюсь, что в ближайшее время будут запущены аукционные процедуры. А мы за этим проследим вместе с руководством комитета по здравоохранению. Квартиры будут приобретены, и те люди, которые сегодня работают в наших учреждениях здравоохранения, в эти квартиры въедут. Это хороший пример работы в этом направлении, с кадровым обеспечением.

Александр Савенко: Что касается завтрашней сессии - какие еще вопросы будут рассматриваться?

Александр Котов: Я думаю, что, если сегодня Совет Федерации одобрит закон о поправках в Конституцию, принятый Государственной Думой в третьем чтении, то мы завтра тоже рассмотрим постановление о поддержке этого федерального закона и направим свое решение в Совет Федерации.

Я здесь хочу напомнить процедуру, потому что для принятия поправок существует особенная процедура. Во-первых, квалифицированным большинством они принимаются и Государственной Думой, и Советом Федерации. После этого необходимо, чтобы не менее двух третей субъектов Российской Федерации одобрили данный законопроект. И мы тоже хотим внести свой вклад в законотворческий процесс по изменению Конституции РФ. Это будет с нашей стороны своевременно, это будет реакция со стороны субъекта Российской Федерации, законодательного органа субъекта. Я думаю, что мы будем выражать волю наших граждан, проживающих на территории Псковской области.

Александр Савенко: Давайте послушаем наших граждан, прервемся на телефонный звонок. Я напомню, у нас сегодня в гостях Александр Котов, председатель областного Собрания депутатов. Телефон студии 56-73-72. Вы в прямом эфире, представьтесь и говорите.

Радиослушатель: Сергей Иванович. Здравствуйте. Очень рад обратиться к псковичам, уважаемым нашим жителям города и области. Что бы хотел сказать. Вот вы знаете, не тем сейчас занята власть, - этими юридическими поправками, новшествами. Все и так было довольно-таки неплохо для президентской власти, для нашего государства. Дело не в этом, не в юридической плоскости, а в том, что наша жизнь и правление наших ведущих сил, партии, довело страну до чего? До края. Резервы наши, так сказать, плачут. Самое главное - это экономика, это распределение благ общественных, справедливое распределение в первую очередь.

Александр Савенко: Сергей Иванович, пожалуйста, сформулируйте свой вопрос Александру Алексеевичу, чтобы он мог ответить или прокомментировать. Что вы хотели бы узнать у спикера регионального парламента?

Радиослушатель: Хорошо. Александр Алексеевич, вы только что говорили, что у нас есть повышение налогов, как-то улучшается жизнь, но когда я прихожу в больницу, садик или школу, я вижу, что вместо молодых энергичных людей там работают старики, пенсионеры, вижу переселение большое из области. Мне кажется, крах области наступает, как вам такое мое утверждение, прав ли я или не прав?

Александр Савенко: Спасибо за вопрос.

Александр Котов: Сергей Иванович, спасибо за вопрос. В данном случае я хочу вам сказать, что вы относитесь к тому типу людей, которые склонны все время говорить о катастрофе. Вы говорите, что довели до края страну, резервы плачут. До какого края довели-то, в чем заключается край? Я не очень понимаю. По поводу плачущих резервов. Резервы очень хорошо себя чувствуют, они у нас уже выросли настолько, что пора уже думать, как эти резервы тратить. Особенно сейчас нам эти резервы пригодятся, когда ситуация нестабильная на нефтяном рынке.

У нас резервы не плачут, они растут, и золотовалютные значительно выросли, если вы следите за экономической ситуацией. Это все является «подушкой безопасности».

Более того, у нас рекордно низкий внешний государственный долг. Если сравнить с другими государствами, то мы находимся в достаточно выгодном положении (я имею в виду по величине государственного долга), что тоже неплохо отразится на нашем самочувствии в такие периоды кризиса, которые возникают, бывает, даже неожиданно. Поэтому я с вами здесь не согласен.

По поводу того, что в больницах у нас работают пожилые медицинские сотрудники - да, это проблема кадрового обеспечения учреждений здравоохранения. Я только что говорил, что мы предпринимаем определенные шаги, есть целая программа, которая работает в этом направлении. А в части того, что мы в областном Собрании делаем, я тоже привел пример, когда фракция «Единая Россия» обратилась к губернатору с предложением выделить дополнительно 25 миллионов рублей из бюджета для приобретения для приобретения новых квартир тем, кто сегодня работает в медицинских учреждениях, и в эти новые квартиры заедут конкретные врачи, которые уже сейчас трудятся.

Александр Савенко: Будем надеяться, что эта сумма и обозначенный вектор помогут в будущем как-то улучшить ситуацию с кадрами в медицинских учреждениях. А я хотел бы вернуться к работе региональных парламентариев, ваших коллег. Знаю, что не так давно вы и другие депутаты областного Собрания принимали участие в выездном совещании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Проходило это заседание в Себеже, и обсуждали там возможные меры по решению вопроса использования земель национального парка «Себежский». При том, что обсуждали вопрос достаточно «узкий», касающийся Себежского района, все-таки тема большая и волнует жителей многих регионов России. Не могли бы вы пояснить, почему возникла необходимость такого выездного заседания? И, собственно, к каким выводам пришли по итогам этого обсуждения?

Александр Котов: Тема возникла, потому что нам поступило большое количество обращений граждан, которые проживают на территории Себежского района. Эти обращения связаны с тем, что они фактически ограничены в правах распоряжаться своей собственностью. У кого-то есть земельный участок, и они не могут построить на нем жилой дом, у кого-то уже есть построенный жилой дом, но они не могут его зарегистрировать из-за того, что существуют ограничения, связанные с национальным парком «Себежский».

На наш взгляд, эти требования, которые прописаны в положении о национальном парке, избыточны. Понятна идея, ради которой создавался национальный парк - сохранить природу ее красоту, величественность. Полностью это поддерживаем. Безусловно, надо это делать. Но на практике это выглядит несколько иначе. Мы не так уж и сохраняем эту природу, если вникать в суть подробно. И ни в коем случае нельзя создавать препятствия людям, которые хотят жить на данной территории, у которых там, собственно, корни, которые там выросли, у которых там жили предки. Нельзя не обращать на это внимание.

И вот люди бьются, несколько лет подряд длится такая ситуация, ровно с момента образования этого национального парка «Себежский». Нужно искать такие варианты, которые позволили бы и природу сохранить с ее красотой и величием, и всё-таки людям, которые проживают на этой территории, распоряжаться своим имуществом, своей собственностью так, как это делают люди, которые проживают на других территориях.

Александр Савенко: Москва услышала?

Александр Котов: Да, депутаты Государственной Думы услышали. Прозвучало очень много аргументов. Губернатор свою позицию озвучил, я высказался по этому поводу. И люди пришли со своими проблемами, обозначили свою точку зрения. Мы детально разобрались в том, какие сегодня существуют проблемы на этой территории. Я очень надеюсь на то, что в ближайшее время будут приняты поправки в соответствующий федеральный закон, и режим национального парка будет существенно изменен. Естественно, мы будем контролировать, мы находимся на связи, в контакте с депутатами Госдумы. Со своей стороны и губернатор, и администрация Псковской области будут это контролировать. Я думаю, общими усилиями мы найдем такое решение, которое будет компромиссным в данном случае: и люди не будут страдать, и, конечно, мы тоже заинтересованы в том, чтобы сохранить природу.

Александр Савенко: Возьмите, пожалуйста, наушники, у нас очередной звонок радиослушателя. 56-73-72, у нас сегодня в гостях Александр Котов. Вы в прямом эфире, представьтесь и говорите.

Радиослушатель: Здравствуйте. Вопросов, конечно, очень много к нашему областному Собранию. Много претензий к вам, население страдает от всего. А самый насущный вопрос, это мое мнение, конечно, - «Титан-Полимер». Просьба большая, чтобы наше Собрание выступило инициатором, чтобы прекратить это безобразие. Травить уже нас нечем. Продуктами... Всё, остался один воздух и земля псковская. Так давайте стоять как-то сообща, поднимите людей, делайте что-нибудь, чтобы это не состоялось. Пожалуйста, помогите людям.

Александр Савенко: Понятно. Спасибо, за ваш вопрос. Александр Алексеевич, вопрос по строительству завода «Титан-Полимер». Позиция регионального парламента?

Александр Котов: Позиция остается прежней. Любое строительство - не важно «Титан-Полимер», какое-то другое производство - должно осуществляться строго в соответствии с требованиями федерального законодательства, должна обязательно быть проведена экологическая экспертиза так, как того требует закон. В данном случае начата первая очередь строительства этого производства (завода «Титан-Полимер»), которое не несет в себе экологической опасности.

Предполагается продолжение строительства, вторая очередь. С этой целью мы уже неоднократно говорили, губернатор на эту тему говорил, общественники обсуждали, необходимо провести эколог экспертизу, и только по ее результатам будет принято решение о продолжении строительства завода, то есть, второй очереди с высоким классом опасности, либо такое решение принято не будет, если не будет, если не будет положительного заключения государственной, подчеркиваю, экологической экспертизы. Сейчас, на мой взгляд, вокруг этого излишне нагнетаются страсти: катастрофа, мы тут все задохнемся.

Александр Савенко: Мне кажется, где-то умышленно, где-то политизируется эта тема.

Александр Котов: Это делается сознательно. И звучит это именно так, как будто здесь есть желание провести какую-то террористическую акцию, связанную с нарушением экологии Псковской области. Уважаемые радиослушатели, я хочу всех заверить и со стороны регионального парламента, и со стороны губернатора, и со стороны надзорных и контролирующих органов, как федеральных, так и областных, будут проведены необходимые действия для того, чтобы проверить экологическую безопасность предполагаемого производства, для того, чтобы положительное заключение государственной экологической экспертизы было прежде, чем будет выдано разрешение на строительство второй очереди. Всё, что строится сейчас, это производства низкого класса экологической опасности, и даже не требуется экологическая экспертиза.

Александр Савенко: Ясно. У нас еще один звонок радиослушателя.

Радиослушатель: Добрый день, меня зовут Наталья. Александр Алексеевич, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к панике вокруг коронавируса? Не считаете ли вы, что из-за данного вируса нужно ограничить въезд в Псков граждан Китая?

Александр Савенко: Интересный вопрос, не заметил я у нас тут много граждан Китая. Кстати говоря, депутаты областного Собрания уже какие-то меры предосторожности принимают, сохраняется ли у вас традиция рукопожатий, носите ли вы маски?

Александр Котов: Я вообще человек не подверженный панике. Не паникую, но все-таки думаю, что надо относиться осторожно к этой проблеме. Мы очень внимательно мониторим ситуацию, которая происходит в мире. И у нас, в России, уже есть целый ряд случаев заражения коронавирусом. Органы исполнительной власти у нас работают в этом направлении.

Александр Савенко: В Москве же уже запретили массовые мероприятия.

Александр Котов: Да, я думаю, что и нам тоже нужно присмотреться к такого рода решениям. Может быть, пока не стоит издавать нормативные акты, которые эти массовые мероприятия будут запрещать, но все-таки по результатам этого мониторинга ситуации нужно быть готовыми такие решения принять. Комитет по здравоохранению тоже в этом направлении работает, в случае, если потребуется, будет развернуто дополнительное количество коек.

В общем, паниковать не стоит, но все же надо быть осторожными и необходимые меры, в том числе и превентивного характера, принимать как со стороны органов власти, так и со стороны граждан. Будем внимательно следить.

Александр Савенко: Примем последний на сегодня звонок от радиослушателя. Вы в прямом эфире, представьтесь и говорите.

Радиослушатель: Здравствуйте. Петр Петрович. Я всегда так сурово говорю, я тоже в партии был много, вы тоже, я знаю. Как было, так и осталось, по накатанной идет. Вы все сидите, и там в Думе сидят, а нужна смена, новые струи. Вы все одобряете. Из-за этого медицина как туфли гнилые, а их вощат сверху, чтоб блеск был. И транспорт у нас в городе приходится ждать по полчаса. Это ужас. Ничего не делается. Спасибо.

Александр Савенко: Спасибо. Александр Алексеевич, как прокомментируете?

Александр Котов: Могу коротко сказать. Вообще-то, одобряем, как есть термин «одобрям-с». На самом деле, это юридический термин, и если мы сейчас говорим о поправках в Конституцию, как раз мы принимаем решение одобрить, и Совет Федерации принимает решение одобрить. Это говорит о том, что мы согласны с тем, что принимается в качестве изменений в Конституцию, или не согласны. Не больше и не меньше.

По поводу транспорта, автобусов, наших учреждений здравоохранения. Мы часто говорим о том, какие меры предпринимаются. У нас есть целая программа по развитию здравоохранения, фельдшерско-акушерские пункты строятся, ремонтируются помещения в учреждениях здравоохранения, закупается самое современное оборудование. Этого же не видеть нельзя. Про кадровое обеспечение - я сейчас говорил, какие меры принимаются. Мы же не сидим сложа руки, мы действуем, работаем, изо всех сил стараемся ситуацию изменить к лучшему. И она, кстати, меняется.

Александр Савенко: Тем более, не просто в регионе стараетесь это сделать. Есть национальные, партийные проекты.

Александр Котов: Да, конечно. Не хотелось бы хвастать здесь, но еще раз говорю, что меры беспрецедентные. По поводу транспорта - то же самое. Мы говорим о том, что до конца года больше миллиарда рублей будет потрачено на то, чтобы приобрести и обновить подвижной состав предприятия «Псковпассажиравтотранс», не только в городе Пскове, но и в районах, там, где они работают на межмуниципальных перевозках. Поэтому, что значит, одобряем и сидим? Мы одобряем - да. Все, что направлено на улучшение, на изменение нашей жизни в лучшую сторону, одобряли и будем одобрять. И будем действовать.

Александр Савенко: Спасибо. Очень быстро пролетело наше время в эфире. Напомню, что с нами был председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Александр Алексеевич, благодарю вас за то, что вы вновь нашли возможность прийти к нам, ответить на мои вопросы, вопросы наших радиослушателей. Благодарю тех, кто был этот час с нами, кто нас слушал и задавал вопросы. До новых встреч в эфире, до свидания.

Александр Котов: Спасибо. До свидания.